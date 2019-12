Hasta pronto Baby Yoda. Seguidores escogen a Babu Frik como el personaje mas tierno de Star Wars

Star Wars: el ascenso de Skywalker tuvo su estreno hace aproximadamente una semana en los cines a nivel mundial. Si bien la película dirigida por J.J.Abrams no tuvo mucha aceptación por el público, un personaje se ganó inmediatamente el corazón de todos los cinéfilos.

Este personaje apareció en la última saga acaparando las miradas de todos los que han seguido la historia desde los años 80. Pero, ¿De quién se trata? pues, es nada mas y nada menos que Babu Frik, personaje que repara robots, tal como se mostró en los cines.

Sin embargo, la sorpresa para todos fue que, este personaje se ganó el premio como el mas tierno y que probablemente sea quien destrone del podio a Baby Yoda. Esto se hizo saber inmediatamente en Twitter, ya que, según los usuarios de dicha red social, Babu Frik hace mas que tener una cara tierna en la cinta. ¿Será cierto eso?

Por otro lado, el personaje de Disney Plus espera no quedarse atrás, puesto que, se espera su participación en el último episodio de The Mandalorian, que será transmitido este 27 de diciembre en Estados Unidos.

Babu Frik, es un diminuto droide que está programado para reprogramar o solucionar cualquier robot. Además, trabaja entre los Spice Runners de Kijimi. Cabe resaltar que este personaje pudo encontrar información perdida de C-3PO.

Babu Frik is my spirit animal pic.twitter.com/6f9QUH8bjI — Ryan Satin (@ryansatin) December 26, 2019

'Star Wars:The Rise of Skywalker' es la novena entrega de la saga principal y su trama concluye la tercera trilogía. La película tiene una duración de dos horas con 32 minutos. The Walt Disney Company está a cargo de la producción.