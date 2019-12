The Mandalorian 1x08: [ONLINE] IIncreíbles revelaciones en el final de temporada [VIDEO]

The Mandalorian ha sido una de las series que ha acaparado en el mercado de series de Disney Plus por estos últimos meses. Así, la atención que ha tenido esta historia es incomparable, ya que se fueron descubriendo personajes inimaginables, uno de ellos es 'Baby Yoda'.

El capítulo 8, a tan pocas horas de su estreno, ha sido tendencia mundial en la red social Twitter por las increíbles revelaciones que han sucedido en el episodio que dura aproximadamente 45 minutos. ¿Qué sucedió? Aquí te lo contamos.

[Alerta de Spoiler]

En el último episodio podemos ver la continuación que tiene esta persecución sobre el Mandaloriano, Cara Dune y Greef Karga. Los enemigos tenían en su poder a Baby Yoda y esto pudo ser el final para todos. Sin embargo, aparece IG-11 -robot creado para cuidar al bebe- para derrotar a los Stormtroopers y recuperarlo.

Ante este acontecimiento, suceden revelaciones inesperadas como la identidad del Mandaloriano y el máximo poder de Baby Yoda.

Cabe recalcar que en horas de la tarde la serie ya anunció la segunda temporada para el próximo año. Esto se daría a mediados de otoño. ¿Veremos nuevos personajes de Star Wars?

¿Qué es un expósito?

Esta palabra es un término que se usa para describir a un mandaloriano que no ha nacido como la raza, pero que adopta la cultura por no tener una identidad clara. Esto se hace hincapié en el último episodio de The Mandalorian.

¿Quién es Gideon?

Este personaje influye mucho en la serie, ya que, es uno de los principales villanos. Su único objetivo es tener en su poder a Baby Yoda para usar, probablemente, sus poderes enigmáticos.

¿Quién es Cara Dune?

Este personaje es una humana que sirvió en la Alianza para salvar a la República cuando ocurrió la Guerra Civil Galáctica. Cabe resaltar que es una peleadora experimentada, ya que, tuvo un pasado militar y ahora es una mercenaria.

The Mandalorian 1x07

En el episodio anterior el Mandaloriano hizo lo posible para proteger a Baby Yoda, sin embargo, la fuerza enemiga logró capturarlo tras asesionar a sangre fría a uno de los aliados. Además, recordemos que Greef Karga quedó gravemente herido en una batalla campal con unos monstruos voladores. Felizmente pudo ser salvado por los poderes mágicos de Baby Yoda.

The Mandalorian 1x06

En el sexto episodio, el Mandaloriano se muestra como protege a Baby Yoda. Sin embargo, tras su travesía se encuentra con Ran, quien tiene un encargo para él. Tiene que traer de vuelta a un viejo conocido para el guerrero, llamado Qin. Sin embargo, se involucraron al rescate Mayfel, Zero, Burg y Xi'am, nuevos personajes de la serie. Al llegar a la nave en donde tenían capturado a Qin, se enfrentan con los tripulantes que resguardaban al hermano mayor de Xi'am.

Star Wars: The Mandalorian - Calendario

- Episodio 1 – Ya está disponible

- Episodio 2 – Ya está disponible

- Episodio 3 – Ya está disponible

- Episodio 4 – Ya está disponible

- Episodio 5 – Ya está disponible

- Episodio 6 – Ya está disponible

- Episodio 7 – Ya está disponible

- Episodio 8 – 27 de diciembre

¿Por qué aparece 'Baby Yoda' en "The Mandalorian"?

'Baby Yoda' será el personaje clave durante la Temporada 1 de The Mandalorian. El bebé Yoda es el tercer integrante de la raza del Maestro Jedi que aparece en toda la historia de Star Wars. La pequeña criatura mantiene las arrugas habituales de la especie de Yoda.