You 2 en Netflix: Penn Badgley reveló detalles sobre el homicidio más perturbador de segunda temporada [VIDEO]

'You' Temporada 2 ya se encuentra disponible en Netflix. La segunda entrega de la aclamada serie nos acerca - de nuevo - a la mente perturbadora de Joe Goldberg, quien deja New York para empezar una nueva vida en Los Ángeles.

Pero, no todo será fácil para Joe Goldberg. ¿Por qué? Pues, Candace (Ambyr Childers), su expareja que creía muerta, regresó en busca de venganza. Además, las cosas para Goldberg empiezan a complicarse.

[ALERTA SPOILER]

Asimismo, Joe Goldberg le robó la identidad a Will, sujeto al que mantiene secuestrado en una jaula de vidrio, demostrando que no perdió su lado psicópata. Sin embargo, el popular Joe no sabía que Will debía dinero a Jasper.

Si bien Joe Goldberg intenta conseguir dinero con la finalidad de pagar la deuda de Will, el personaje interpretado por Penn Badgley no pudo controlar la situación y decide apuñalar a Jasper.

VIDEO | You Netflix Temporada 2 Tráiler