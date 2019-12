Marvel: Capitana Marvel y Jessica Jones serían las nuevas superheroínas LGBT en la Fase 5 del UCM

Un paso más hacia la igualdad. Marvel está decido en tener mayor representación de roles LGBT en sus próximas producciones. La empresa liderada por Kevin Feige tendría planeado añadir dos personajes gays en la esperada Etapa 5 del UCM.

Más allá de los rumores, Marvel quiere seguir incluyendo a minorías en sus películas. La popular 'Casa de las Ideas' comunicó en la Comic Con 2019 que Valkiria en 'Thor: Love And Thunder' será una heroína abiertamente bisexual. Además, uno de los miembros de 'The Eternals' cumplirá el papel de gay.

Sin embargo, no todo quedaría ahí. ¿Por qué? Pues, según detalla 'We Got This Covered', en la Fase 5 del Universo Marvel habrá otro dos superheroínas. ¿Quiénes serían? Capitana Marvel y Jessica Jones. Más que nuevos rostros, serán antiguos, cuyas historias personales podrían conocerse desde otro ángulo.

Capitana Marvel

La vida sentimental de Capitana Marvel, personaje que interpreta Brie Larson, nunca se llegó a conocerse. Por ello, la guapa expiloto militar en su segundo film anunciaría que es lesbiana.

Jessica Jones

Jessica Jones, personificada por Krysten Ritter, es uno de los superhéroes que tuvo serie en Netflix. Su arribo a la plataforma generó una tremenda acogida por parte de los suscriptores. Al margen de su complicada relación con Luke Cage, Jones mostrará su lado bisexual.

Si bien Marvel Studios no se ha pronunciado al respecto, los fanáticos del UCM esperan que las especulaciones se conviertan en realidad.

¿Cuál es el significado de Marvel?

Marvel es una editorial norteamericana de cómics. Es conocida popularmente como 'La casa de las ideas' por la "creación" de numerosos personajes "emblemáticos" del género de entretenimiento.

Marvel: Película antes de Avengers: Endgame

Fase Uno:

- Capitán América: El Primer Vengador

- Iron Man

- El Increíble Hulk

- Iron Man 2

- Thor

- Los Vengadores

Fase Dos

- Iron Man 3

- Capitán América: El soldado de invierno

- Thor: El mundo oscuro

- Guardianes de la Galaxia

- Guardianes de la Galaxia 2 (pertenece a la Fase 3 pero se recomienda verla tras la primera)

- Los Vengadores: Era de Ultrón

- Ant-Man

Fase Tres

- Capitán América: Civil War

- Spider-Man: Homecoming

- Doctor Extraño

- Thor: Ragnarok

- Black Panther

- Los Vengadores: Infinity War

- Ant-Man y la Avispa

- Capitana Marvel