Star Wars: Mark Hamill elogió a ingeniero peruano por crear una prótesis inspirada en su personaje Luke Skywalker

Star Wars | Enzo Romero es un ingeniero mecatrónico de 27 años que nació sin su mano derecha. Por esta razón, tuvo la estupenda idea de crear una prótesis personalizadas a bajo costo empleando tecnologías digitales.

Tal y como revela Enzo Romero en una conversación con la Agencia Andina, él descubrió la solución a su problema cuando era niño y vio 'El Imperio Contraataca' (1980), segunda película de la saga Star Wars. En este film, Luke Skywalker pierde su extremidad tras una lucha contra Darth Vader.

"Al final de la película, un androide le diseñó una nueva mano a Luke. Esta nueva mano tenía incluso sensibilidad. Fue allí donde me dije: ´yo quiero lo mismo´ ", indicó Enzo Romero, quien es egresado de la Universidad Católica, al mencionado portal.

Ante ello, Mark Hamill, destacado actor que interpretó a Luke Skywalker en Star Wars, compartió la historia de Enzo Romero y lo felicitó en Twitter por el trabajo desarrollado. Hamill lo catálogo como un verdadero superhéroe.

"¡Estoy asombrado de este increíble héroe de la vida real! [...] Enzo nació sin su mano derecha y, como el joven Jedi, estaba hecho de una prótesis", tuiteó Mark Hamill acompañado de un GIF que expresa: "La fuerza es poderosa en esta persona".

Asimismo, Enzo Romero agradeció las palabras de Mark Hamill. "Estimado Mark: No puedo enfatizar lo suficiente lo que esto representa para nuestro equipo de "Dar una mano" en Perú. ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Que la fuerza esté con usted!", manifestó Romero.

Dear Mark :’) I can’t stress enough how much this represents for our “Giving a Hand” team in Peru - thank you so much for your support! May the force be with you! pic.twitter.com/owgmiWMCOC