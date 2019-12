'Batman', 'Wonder Woman 1984' y 'Birds of Prey': DC revela el calendario de estrenos hasta el 2022

Cine | DC quiso imitar el modelo de Marvel, sin embargo, no le resultó muy bien el aspecto de "universo compartido". Por esta razón, desde Warner Bros. señalan que la intención es seguir la línea del 'Joker', exitoso film taquillero, y poder centrarse más en cintas individuales de sus personajes.

Ante ello, DC Films y Warner Bros. acaban de programar una cantidad de largometrajes hasta el 2022. Algunas ya las esperábamos, pero, hay determinadas producciones nuevas como la segunda entrega de 'Shazam' y 'Aquaman 2'.

Birds of Prey - Febrero 2020

Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, tendrá un rol protagónico de esta historia retorcida. Según la sinopsis, cuando Roman Sionis, villano más nefastamente narcisista de Gótica, y Zsasz apuntaron a una joven llamada Cass, la ciudad se volcó para buscarla. Por ello, Quinn y otras tres heroínas (Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya) unen fuerzas para salvar a la niña.

Wonder Woman 1984 - Junio 2020

La primera entrega de Wonder Woman se ambientó en 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, mientras que 'Wonder Woman 1984' nos sumergirá varios años en el futuro. Diana Prince entra en conflicto con dos enemigos formidables (Maxwell Lord y Cheetah) durante la Guerra Fría en la década de 1980.

The Batman - Junio 2021

Si bien no se han revelado detalles de 'The Batman', el director Matt Reeves manifestó que el film será un relato de detectives. La película presentará un conjunto de villanos clásicos de Batman. Robert Pattinson será el 'Hombre muerciélago'.

Escuadrón Suicida - Agosto 2021

James Gunn dará una nueva versión de Suicide Squad, desde una perspectiva de clasificación R. Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney y Viola David regresan. La trama todavía es un absoluto secreto. ¡A esperar!

Black Adam - Diciembre 2021

'Black Adam' será un spin-off de Shazam. Dwayne 'La Roca' Johnson personificará al antiguo antihéroe mísitco. "Me siento honrado de unirme al icónico Universo DC y es un verdadero placer ser, Black Adam, que ha sido bendecido por la magia con los poderes iguales a Superman", se lee en la publicación del popular 'La Roca' en su cuenta oficial de Instagram.

Shazam! 2 - Abril 2022

'Shazam' fue una aventura de DC Comics centrada en Billy Batson (Asher Angel), un adolescente que puede transformarse en un alegre superhéroe cuando alguien expresa la palabra mágica. Warner Bros. ya dio luz verde a la secuela.

The Flash - Junio 2022

La producción de 'The Flash' va algo lento. En su primera cinta en solitario del héroe más rápido de DC, el 'Corredor Escarlata' se enfrentará a grandes retos tras lo ocurrido en la primera parte de La Liga de la Justicia. Ezra Miller volverá a ponerse el característico traje rojo de Flash.

Aquaman 2 - Diciembre 2022

James Wan, Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson vuelven para 'Aquaman 2'. No es descabellado pensar que Aquaman podría realizar una asociación con The Others (héroes atlánticos).