Nanatsu no Tazai: Meliodas vs Escanor, la pelea esperada por los fans pero que terminó siendo odiada [FOTO Y VIDEO]

Nanatsu no Tazai se caracterizó por tener una trama enigmática gracias a sus personajes, como es el caso del capitán Meliodas o la princesa Elizabeth. Sumado a esto, los demás siete pecados capitales son una pieza clave para la historia, ya que, sin su ayuda no hubieran podido defender el Reino de Liones.

Sin embargo, en el capítulo #12 transmitido por las pantallas de TV Tokyo, los fans esperaron la pelea entre Escanor y Meliodas, acontecimiento que marcaría un hito en la serie. El resultado terminó siendo pésimo. Sí, así fue como lo tomaron los fanáticos, ya que, se mostró una calidad paupérrima a la hora del combate que tuvieron estos rivales.

No obstante, los seguidores fueron al Studio DEEN, sitio en donde se grabó el episodio número 12 a reclamar por el pobre resultado en animación que hubo para los personajes mas queridos de la saga. Las deformaciones en las caras en las escenas mas violentas de la serie fue lo que hizo enfadar al público.

Inmediatamente Twitter estalló ante los miles de comentarios que habían sobre el capitulo transmitido en Japón. Además, llegaron a tal punto de comparar con Dragon Ball Super, serie que también fue muy comentado por la pobre animación que se llevó en los primeros episodios.

Como se sabe, miles de internautas se manifestaron por esta red social en donde aún sigue siendo tendencia a nivel mundial por la mala realización en este ánime que ha dado de que hablar en estos últimos años.

Acabo de conseguir una imagen en exclusiva del proximo capitulo de nanatsu no taizai, sinceramente me parece brutal la pelea de Meliodas vs Escanos pic.twitter.com/ICC59JuwA8