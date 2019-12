Star Wars: The Mandalorian 2 aparecían varios personajes de la Saga Skywalker [VIDEO]

The Mandalorian finalizó su primera entrega con rotundo éxito. Por ello, Job Favreau, encargado de la serie, recordó a los seguidores de Star Wars que la plataforma Disney Plus había dado la autorización para que la popular producción tenga una segunda etapa.

En ese contexto, y mientras se comienzan a recopilar las teorías a raíz de la nueva misión de Mando (Pedro Pascal), un reciente informe de 'Deadline' asegura que parte de la apuesta del segundo ciclo tendría la convicción de llevar a la pantalla chica algunos personajes de Star Wars.

De acuerdo a un reporte sobre el regreso de The Mandalorian a Disney Plus, el mencionado medio señala que "varios personajes establecidos en la mitología de películas de la saga Skywalker aparecerán durante la segunda temporada del programa".

Si bien todavía no está claro quiénes serían esos integrantes, 'Deadline' indica que los nuevos inquilinos serán únicamente de la 'Saga Skywalker'. Además, es importante resaltar que The Mandalorian está ambientada tras los eventos de 'El retorno de Jedi' (1983).

VIDEO | The Mandalorian Tráiler

En tanto, los fanáticos de Star Wars no se deberían sorprender con respecto a este rumor. ¿Por qué? Pues, Disney Plus tendría planeado conectar de manera aún más directa a The Mandalorian con la famosa franquicia. Los episodios de la segunda temporada se estrenarán en el último trimestre de 2020.

The Mandalorian - Reparto

Pedro Pascal - El Mandaloriano

The Client - Werner Herzog

Cara Dune - Gina Carano

Kuiil - Nick Nolte

Moff Gideon - Giancarlo Esposito

Peli Motto - Amy Sedaris

Ranzar Malk - Mark Boone Junior

IG-11 - Taika Waititi

Dr. Pershing - Omid Abtahi

Mayfeld - Bill Burr

Caben - Asif Ali (IV)

Toro Calican - Jake Cannavale

Fennec Shand - Ming-Na Wen

Xi'an - Natalia Tena

Omera - Julia Jones (III)

Armorer - Emily Swallow

Burg - Clancy Brown

Zero - Richard Ayoade

Stoke - Eugene Cordero

Klatooinian Raider Captain - Sala Baker

Bartender - John Beasley

Sorgan Farmer - Trula M. Marcus

Qin - Ismael Cruz Cordova

Mythrol - Horatio Sanz

Davan - Matt Lanter

New Republic Pilot - Dave Filoni

Alpha Trawler - Tait Fletcher

Sash Ketter - Deborah Chow

Beta Trawler - Ryan Watson

Speeder Pilot - Brian Posehn

Disney+: ¿Cuándo vendrá al Perú?

Disney+ entrará a Nueva Zelanda y Australia el 19 de noviembre. Mientras que el 31 de marzo hará lo propio en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido e Irlanda. Todo haría indicar que su ingreso a territorio de América Latina, incluido Perú, será en el 2020.