'Harry Potter' volvería con el elenco original tras pasar 20 años [FOTO]

'Harry Potter' ha tenido gran acogida desde los primeros años de los 2000. Los fanáticos que ha conseguido esta producción ha sido abismal, ya que, se vuelto año tras año, una cultura sin precedentes.

Como sabemos, la última fue película enmarca el final junto con los tres personajes principales de esta historia, creada por J. K. Rowling. Harry, Ron y Hermione Granger fueron piezas fundamentales para que la trama se una sensación en las salas de cine.

Sin embargo, luego de que terminara el combate final con Voldemort, parece ser, que los actores principales regresarían por una nueva propuesta en el mundo de Hogwarts de Magia y Hechicería.

Esta noticia se dio a conocer por el medio de comunicación We Got This Covered, en donde informaban que el proyecto se adaptaría en el libro 'El legado maldito' y automáticamente se trasladarían 20 de años después de haber derrotado al señor tenebroso. ¿Warner Bros ya tiene planeado algo?

Por último, hay rumores de que habrán nuevos elementos en la cinta, en donde el objetivo principal de la película será en base a la vida de la hija Voldemor, que intentará revivirlo. Cabe recordar que las últimas entregas ya se encuentran disponibles en Netflix a nivel mundial.

Películas de Harry Potter | Netflix

- Harry Potter y la piedra filosofal

- Harry Potter y la cámara secreta

- Harry Potter y el prisionero de Azkaban

- Harry Potter y el cáliz de fuego- Harry Potter y la Orden del Fénix

- Harry Potter y el misterio del príncipe

- Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 1

- Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2