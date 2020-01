'Cats', 'Nueva York sin salida' y 'Dolittle': Entérate los horarios y próximos estrenos de películas en la Cartelera de [HOY]

Ya estamos 2020 y la cartelera de Cineplanet, Cinemark y UVK tiene grandes estrenos. Revisa los horarios de las películas y elige la ubicación de tu cine preferido para que llegues sin problemas a la película. A continuación, la cartelera de las principales cadenas de cines para HOY jueves 2 de enero donde destacan 'New York sin salida', 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker, 'Frozen 2', 'Jumanji', 'Django en el nombre del hijo' y 'Maléfica: Dueña del mal'. Además, de los próximos estrenos como los 'Ángeles de Charlie' y 'Dolittle'.

Cartelera Cineplanet: Estrenos

Deseo final

Aaron (Michael Welch) es un abogado con problemas que regresa a casa para ayudar a su madre tras el fallecimiento de su padre. Mientras investiga en las pertenencias que éste ha dejado atrás, Aaron encuentra una urna que resulta ser mucho más de lo que parece. Aunque al principio convierte todos sus deseos en realidad, con el paso del tiempo descubre que existe en ella un maleficio mucho más siniestro de lo que creía.

New York sin salida

Un agente policíaco de Nueva York (Chadwick Boseman) ve la oportunidad de redimir su pasado cuando descubre que algunos de sus compañeros están implicados en una serie de asesinatos a otros policías, por lo que dará inicio a una persecución sin precedentes en la que, por primera vez en la historia de Manhattan, nadie podrá entrar ni salir de la isla ya que los veintiún puentes de la ciudad, túneles de metro y las salidas de navíos serán bloqueadas.

Secreto de Estado

Cuando los políticos en Gran Bretaña y los Estados Unidos se disponen a invadir Irak, la traductora del GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno), Katharine Gun, filtra un correo electrónico clasificado que insta a espiar a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para forzar la decisión de ir a la guerra a través de una resolución. Acusada de violar la Ley de Secretos Oficiales, y frente a la posibilidad de ir presa, Katharine y sus abogados se disponen a defender sus acciones. Con su vida, su libertad y su matrimonio bajo amenaza, ella debe defender sus principios.

Tabaluga: La Princesa y el Dragón

Tabaluga conoce a la hermosa princesa del hielo Lilli y surge algo más que una gran amistad. Para salvar al mundo del malvado Hombre de las Nieves, se embarcan en una de las aventuras más grandes de sus vidas.

Atrapados en la Tempestad

Un grupo de amigos deciden pasar el año nuevo en las montañas, pronto lo que imaginaron sería una noche divertida y de celebración se convierte en una pesadilla cuando quedan atrapados en un teleférico sobre un profundo abismo. El frio, la altura y el miedo a morir lentamente solos, hace que la verdadera naturaleza de cada uno aflore sin imaginar que una tempestad está por azotarlos.

Contra lo Imposible

Se centra en un excéntrico y decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby (Damon) y su conductor británico Ken Miles (Bale). Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

Django en el nombre del hijo

En la tercera y última entrega de saga peruana, “Django” (Giovanni Ciccia) se volverá a fugar de prisión para buscar a su nieto. Su nuevo enemigo será “Tabique Doro” (Rodrigo Sánchez-Patiño) y la ex pareja de su fallecido hijo, su exnuera “Magda” (Stephanie Orué). Le pedirá ayuda a la “Chica Dinamita” (Melania Urbina) y tratará de evitar que su hijo “Salvador” (Brando Gallesi) se involucre en la búsqueda.

Entre navajas y secretos

Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es encontrado muerto en su mansión justo después de su 85 cumpleaños, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es misteriosamente reclutado para investigar. Se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor.

Frozen 2

Secuela de "Frozen. El reino del hielo" (2013), el film de animación más taquillero de la historia del cine, ganador del Oscar a la mejor película animada. Reunirá al mismo equipo artístico y técnico de la original.

Jumanji: Next level

En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

Last Christmas: Otra oportunidad para amar

Kate (Emilia Clarke) es una mujer joven que suele tomar siempre la decisión menos acertada. ¿Su último error? Haber aceptado un trabajo como elfo de Santa Claus en un centro comercial. Sin embargo, el destino la lleva a conocer a Tom (Henry Golding), circunstancia que cambia por completo su vida. Para Kate, todo es demasiado bueno para ser cierto.

Maléfica: Dueña del mal

En Maléfica de Disney, la secuela del éxito de taquilla mundial de 2014, Maléfica y su ahijada Aurora comienzan a cuestionar los complejos lazos familiares que las unen, mientras son presionadas en diferentes direcciones por una boda inminente, aliados inesperados y nuevas fuerzas oscuras que entran en juego. Los años han sido amables con Maléfica y Aurora. Su relación nacida de la angustia, la revancha y finalmente del amor, ha florecido. No obstante, el odio entre los hombres y las hadas aún persiste. El inminente matrimonio de Aurora con el Príncipe Phillip es motivo de celebración en el reino de Ulstead y los vecinos del Páramo, ya que la boda sirve para unir a los dos mundos. Pero, cuando un encuentro inesperado introduce una nueva y poderosa alianza, Maléfica y Aurora son separadas quedando en bandos opuestos en una Gran Guerra, que pone a prueba su lealtad y hace que se cuestionen si realmente pueden ser una familia.

Marcados por la muerte

Por fin, graduados y fuera de Casa, camino de lo que parecía ser la fiesta de sus vidas... pero para Julia y sus amigas el viaje de fin de curso se convierte en una pesadilla, del cual probablemente algunas no vuelvan a casa.

Negra Navidad

Justo a tiempo para las fiestas navideñas llega una versión actual de un clásico del terror de culto, cuando un asesino en una universidad se enfrenta a un grupo de amigas de una hermandad. Hawthorne College se está calmando para las vacaciones. Pero cuando Riley Stone (Imogen Poots, Green Room) y sus amigas de Mu Kappa Epsilon: la atleta Marty (Lily Donoghue, Jane the Virgin), la rebelde Kris (Aleyse Shannon, Charmed) y la entusiasta de la comida Jesse (Brittany O'Grady , Fox's Star) se preparan para celebrar las fiestas navideñas, un acosador con máscara negra empieza a matar a las mujeres de la hermandad una por una. A medida que aumentan los cadáveres, Riley y sus amigas comienzan a preguntarse si pueden confiar en cualquier hombre, incluyendo al novio de Marty, Nate (Simon Mead, Same But Different: A True New Zealand Love Story), el nuevo interés amoroso de Riley, Landon (Caleb Eberhardt, Mozart in the Jungle) o incluso el querido maestro de clásicos el Profesor Gelson (Cary Elwes). Quien sea el asesino, está a punto de descubrir que las jóvenes de esta generación no serán víctimas de nadie.

Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Novena y última entrega de la saga 'Star Wars', y cierre de la nueva trilogía iniciada con "El despertar de la Fuerza". Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes tendrán que encarar nuevos retos al tiempo que se enfrentan a una nueva amenaza.

Zombieland: Tiro de gracia

En esta secuela y empleando el característico sentido del humor del que hizo gala "Zombieland", el grupo de protagonistas tendrá que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado desde lo sucedido hace algunos años, así como a algunos supervivientes humanos rezagados. Pero, por encima de todo, tendrán que tratar de soportar los inconvenientes de convivir entre ellos.

Cartelera Cineplanet: Próximos Estrenos

Cats

Esta adaptación, que incluye la icónica música de Lloyd Webber, y un elenco de bailarines conocido mundialmente; guiados por el coreógrafo ganador del Tony Andy Blankenbuehler (“Hamilton”, “In The Heights”), reimagina el musical para una nueva generación con un espectacular diseño de producción, tecnología de punta, y estilos de baile que van desde ballet clásico hasta danzas contemporáneas, hip-hop, jazz, Street dance y tap.

Ángeles de Charlie

Los Ángeles de Charlie siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación a clientes privados, y ahora la Agencia Townsend se ha expandido internacionalmente con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas a lo largo y ancho del planeta – varios equipos de Ángeles guiados por otros tantos Bosleys llevando a cabo los trabajos más duros por todo el mundo. Cuando un joven ingeniero de sistemas llama la atención sobre una peligrosa tecnología, los Ángeles son llamados a la acción, arriesgando sus vidas por protegernos a todos.

Dolittle

Robert Downey Jr. da vida a uno de los personajes más perdurables de la literatura en una vívida reinvención del clásico cuento del hombre que podía hablar con los animales: Dolittle. Después de perder a su esposa siete años antes, el excéntrico Dr. John Dolittle (Downey), famoso médico y veterinario de la Inglaterra de la Reina Victoria, se refugia detrás de los altos muros de Dolittle Manor con su colección de animales exóticos como única compañía. Pero cuando la joven reina (Jessie Buckley, Wild Rose) enferma gravemente, un renuente Dolittle se ve obligado a embarcarse en una aventura épica a una isla mítica en busca de una cura, recuperando su ingenio y coraje mientras encuentra viejos adversarios y descubre criaturas maravillosas. En su búsqueda, el doctor es acompañado por un joven aprendiz (Harry Collett de Dunkirk) y un grupo de ruidosos amigos animales, incluido un gorila ansioso (ganador de Oscar® Rami Malek), un pato entusiasta pero con cerebro de pájaro (ganadora del Oscar® Octavia Spencer), un dúo de un avestruz cínico (Kumail Nanjiani de The Big Sick's) y un oso polar optimista (John Cena de Bumblebee) y un loro testarudo (ganadora del Oscar® Emma Thompson), quien es el asesor más confiable de Dolittle.