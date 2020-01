'El Mesias': Jordania pide a Netflix que no emita la polémica serie en dicho país

Una de las series que ha impresionado antes de cerrar el año, ha sido 'El Mesías'. Pero, el tan esperado no ha sido del agrado del país de Jordania. ¿Realmente que sucedió? Aquí te lo contamos.

Antes de que se estrenara esta nueva propuesta a través de Netflix, La Comisión Real de Cine (RFC), se manifestó mediante un comunicado expresando su molestia sobre esta nueva entrega que está disponible en varios países al rededor del mundo. Tras esto, expresaron esta controvertida serie mediante un comunicado:

“Habiendo sido informado de su contenido, la RFC ha pedido oficialmente a la dirección de Netflix que se abstenga de retransmitirla en Jordania”, aseguró

“La historia es puramente ficticia y los personajes también". “Aunque se mantiene firme en sus principios, en particular el respeto de la libertad creativa, la RFC -como institución pública y responsable- no puede condonar o ignorar los mensajes que infringen las leyes básicas del Reino”, finalizando la polémica carta.

No obstante, Netflix declaró que no ha recibido niguna solicitud formal por parte de RFC para que no sea transmitida. Cabe recalcar que el creador de la serie es australiano Michael Pertoni.

El Mesías | Trailer

Estrenos 2020 | Netflix