Disney alcanzó gigantesca cifra de dinero debido a sus estrenos del 2019

Disney no deja de sorprender a propios y extraños por las distintas producciones que anualmente pone en la palestra. Historias que cautivan a sus diferentes públicos, hacen que se consolide cada día más. Disney se ha vuelto propietario de grandes producciones al haber comprado empresas que anteriormente creaban películas extraordinarias. Hoy son más.

De esta manera y luego de verse la magnitud que las producciones de Disney trae, se pudo conocer la cifra que ganaron en el último año luego de los estrenos que realizaron. Desde Frozen, Aladdin, Avengers: Infinity War hasta Star Wars, son solo un estimado de creaciones que hicieron de la productora, un gran éxito, que ya es considerado además, como una de las mejores en su historia.

En las últimas estadísticas de Deadline; La Casa de las Ideas recaudó $13 200 millones, cifra escandalosa que benefició al gigante: Disney. Es así como entre todas las demás empresas, la creadora de Mickey Mouse se hizo del primer lugar con el mencionado número.

Películas como Avengers: Endgame, El Rey León, Aladdín, Frozen, Star Wars: The Rise of Skywalker, etc, fueron lo suficientemente buenas para lograr recaudar la cifra antes mencionada. Sin embargo, esta cifra no llegó de la nada, pues un arduo proceso fue el encargado de llevar todo por buen rumbo.

A inicios del mes de diciembre, Disney recaudó más de 10 millones de dólares en la taquilla mundial, sin embargo, luego de unirse Frozen II y Star Wars: The Rise of Skywalker, la cifra aumentó hasta alcanzar los 13 200 millones de dólares.