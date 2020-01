Globos de Oro 2020 ONLINE: canal y hora de para ver la primera premiación del año

Los Globos de Oro 2020 están a pocos días de celebrarse. Además, como bien sabemos, el año pasado estuvo lleno de varias películas y series que dejaron encantados a los fanáticos en el mundo. Tras el transcurso de los meses, se han venido seleccionando desde la serie de HBO, Chernobyl, pasando por 'El Joker' y terminando por 'Historia de un matrimonio' interpretado por Scarlett Johansson.

Pero, una de las películas que acaparó la atención de todos fue sin dudas 'El Joker', interpretado por Joaquin Phoenix. Solamente en la primera semana de estreno batió récords a nivel mundial por la gran actuación que brindó el actor y por la excelente trama que dejó impactado al público.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2020?

Se dará acabo este domingo 5 de enero de 2019. Además, uno de los personajes que acaparará la mirada de los fanáticos del cine será Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson por las nominaciones que tienen actualmente.

¿Qué canal transmite los Globos de Oro 2020?

En los Estados Unidos, la cadena encargada de retransmitir los Globos de Oro es NBC, que a partir de las 4.00 p.m. (hora del Pacífico) y las 7.00 p.m. (hora de la costa este) ofrecerá la señal en vivo.

¿Dónde y a qué hora se celebrará la Gala de los Globos de Oro 2020?

La celebración se llevará a cabo en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Esta ceremonia de los Globos de Oro 2020 se dará el próximo 5 de enero de 2020. La alfombra roja comenzará a las 4.00 p.m (hora peruana), y la premiación comenzará a las 5.00 pm. Podrás disfrutar de esta fiesta en la industria del cine a través de TNT y TNT Series. También puedes seguir la cobertura minuto a minuto a través de Libero.pe

¿Cómo ver vía TNT GO los Premios Globos de Oro 2020?

Puedes ver online la ceremonia de los Globos de oro 2020 por medio de la plataforma digital TNT GO.

¿Cómo ver la transmisión por televisión de los Globos de Oro 2020? | Guía TV

Los Globos de Oro 2020 serán transmitidos por la señal de TNT (Latinoamérica) y NBC (Estados Unidos).

Favoritos a ganar en los Globos de Oro

REVISA LA LISTA DE FAVORITOS

Joker

'Joker' llegó a la pantalla grande el pasado 4 de octubre y los directivos de Warner Bros. no le tenían demasiada expectativas. Por ello, la compañía se junto con otros dos estudios al momento de producir la película de DC Comics.

The Irishman

Se estrenó primero en Festival de Cine de Nueva York, durante el mes de setiembre, teniendo una aceptación increíble por los críticos. Ante esto, el público amante del cine estuvieron con las ansias para que la película sea emitida en todo el mundo a través de la plataforma Netflix.

Dos Papas

Esta película estrenada a fines de noviembre por la plataforma de Netflix, trata sobre la relación que tiene el Papa Benedicto y el Papa Francisco. A pesar de que no fue muy bien vista por la iglesia católica, para los cinéfilos tuvieron una buena aceptación.

Historia de un Matrimonio

La historia se basa en un director de teatro (Adam Driver) y su mujer (Scarlett Johansson), en donde luchan por superar un divorcio que los lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Como se recuerda, Johansson dio detalles el pasado octubre a The Hollywood Reporter sobre su experiencia en las grabaciones.

Joaquin Phoenix (Joker), nominado a mejor actor de los Globos de Oro 2020

Luego de que tenga una de sus mejores actuaciones en su carrera, el actor tuvo las siguientes declaraciones para los medios de comunicación: "sinceramente, no puedo dejar de pensar en el personaje".

Scarlett Johanson (Historia de un Matrimonio)

"Cuando Noah (Baumbach) vino a mí por primera vez, todavía no había escrito el guión, pero estaba claro que estaríamos colaborando y trabajando juntos. Quería construir este personaje a partir de algo que vino de un lugar real y así que hablamos mucho, no solo de nuestra experiencia con el divorcio, sino que hablamos mucho sobre todo tipo de relaciones íntimas. Hablamos mucho sobre nuestras familias, nuestros propios padres. Hablamos mucho sobre nuestras relaciones pasadas. Nicole es una suma de todas esas partes", indicó Scarlett Johansson a los medios de comunicación.

Nominados de los Globos de Oro 2020

Horario de los Globos de Oro 2020 (Alfombra Roja)

Estados Unidos (hora del este): 7 p.m.

Perú: 4:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Horario de los Globos de Oro 2020 (Ceremonia)

La gala se transmitirá por TNT, en disitintos servidores de cable. En Movistar será emitido por el canal 102, mientras que Claro será visto desde el canal 22.

Estados Unidos (hora del este): 8 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Mejor película (drama):

- El irlandés

- 1917

- Joker

- Historia de un matrimonio

- Los dos papas

Mejor película (comedia o musical):

- Yo soy Dolemite

- Jojo Rabbit

- Puñales por la espalda

- Érase una vez en...Hollywood

- Rocketman

Mejor director:

- Bong Joon Ho (Parasite)

- Sam Mendes (1917)

- Todd Phillips (Joker)

- Martin Scorsese (El irlandés)

- Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

Mejor actriz protagonista (drama):

- Cynthia Erivo (Harriet)

- Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

- Saoirse Ronan (Mujercitas)

- Charlize Theron (Bombshell)

- Renée zellweger (Judy)

Mejor actor protagonista (drama):

- Christian Bale (Le Mans 66)

- Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

- Adam driver (Historia de un matrimonio)

- Joaquin Phoenix (Joker)

- Jonathan Pryce (Los dos papas)

Mejor actriz protagonista (comedia o musical):

- Ana de Armas (Puñales por la espalda)

- Awkwafina (The farewell)

- Cate Blanchett (where'd you go, Bernadette)

- Beanie Feldstein (Booksmart)

- Emma Thompson (Late night)

Mejor actor protagonista (comedia o musical):

- Daniel Craig (Puñales por las espalda)

- Roman Griffin Davis (Jojo rabbit)

- Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood)

- Taron Egerton (Rocketman)

- Eddie Murphy (Mi nombre es Dolemite)

Mejor actriz de reparto:

- Kathy Bates (Richard Jewell)

- Annette Bening (The Report)

- Laura Dern (Historia de un matrimonio)

- Jennifer Lopez (Hustlers)

- Margot Robbie (Bombshell)

Mejor actor de reparto:

- Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

- Anthony Hopkins (Los dos papas)

- Al Pacino (El irlandés)

- Joe Pesci (El irlandés)

- Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood)

Mejor guion:

- Noah Baumbach (Historia de un matrimonio)

- Bong Joon Ho, Han Jin Won (Parasite)

- Anthony McCarten (Los dos papas)

- Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

- Steven Zaillian (El irlandés)

Mejor película de animación:

- Frozen 2

- Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto

- El Rey León

- Missing Link

- Toy Story 4

Mejor película de lengua extranjera:

- Dolor y Gloria (España)

- The Farewell (EEUU)

- Los Miserables (Francia)

- Parasite (Corea del Sur)

- Retrato de una mujer en llamas (Francia)

Mejor banda sonora original:

- Mujercitas

- Joker

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Huérfanos de Brooklyn

Mejor canción original:

- Beautiful Ghost (Cats)

- I'm Gonna Love Me Again (Rocketman)

- Into the unknown (Frozen 2)

- Spirit (El Rey León)

- Stand Up (Harriet)

TELEVISIÓN

Mejor serie de televisión (drama):

- Big Little Lies

- The Crown

- Killing Eve

- The Morning Show

- Succession

Mejor serie de comedia o musical:

- Barry

- Fleabag

- El método Kominsky

- La maravillosa Sra. Maisel

- The Politician

Mejor miniserie o película para televisión:

- Chernobyl

- Catch 22

- Fosse/Verdon

- The Loudest Voice

- Unbelievable

Mejor actriz de serie dramática:

- Jennifer Aniston (The morning show)

- Olivia Colman (The crown)

- Jodie Comer (Killing eve)

- Nicole Kidman (Big little lies)

- Reese Witherspoon (The morning show)

Mejor actor de serie dramática:

- Brian Cox (Succession)

- Kit Harington (Juego de Tronos)

- Rami Malek (Mr. Robot)

- Tobias Menzies (The Crown)

- Billy Porter (Pose)

Mejor actriz de televisión (musical o comedia):

- Christina Applegate (Dead to me)

- Rachel Brosnahan (The marvelous Mrs. Maisel)

- Kirsten Dunst (On becoming a god in Central Florida)

- Natasha Lyonne (Russian doll)

- Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Mejor actor de televisión (musical o comedia):

- Michael Douglas (El método Kominsky)

- Bill Hader (Barry)

- Ben Platt (The politician)

- Paul Rudd (Living with yourself)

- Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión:

- Patricia Arquette (The act)

- Helena Bonham Carter (The crown)

- Toni Collette (Unbelievable)

- Meryl streep (Big little lies)

- Emily Watson (Chernobyl)

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión:

- Alan Arkin (El método Kominsky)

- Kieran Culkin (Succession)

- Andrew Scott (Fleabag)

- Stellan Skarsgard (Chernobyl)

- Henry Winkler (Barry)

Mejor actriz de miniserie o película para televisión:

- Kaitlyn Dever (Unbelievable)

- Joey King (The act)

- Helen Mirren (Catherine the great)

- Merritt Wever (Unbelievable)

- Michelle Williams (Fosse/verdon)

Mejor actor de miniserie o película para televisión:

- Christopher Abbott (Catch 22)

- Sacha Baron Cohen (The spy)

- Russell Crowe (The loudest voice)

- Jared Harris (Chernobyl)

- Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

¿Dónde ver TNT EN VIVO los Globos de Oro 2020 en Latinoamérica?

Canales para ver por satélite con los servicios de Antina, Tigo, DirecTV, Dish, Sky, Tigo Star, Movistar TV, Personal TV, TuVes HD, Entel TV y Claro TV.

Antina (Argentina): Canal 39.

Tigo (Paraguay): Canal 201 (SD) y Canal 751 (HD).

DirecTV (Perú) Satélite: Canal 505 (SD/HD) y Canal 751 (HD).

DirecTV (Argentina): Canal 505 (SD/HD) y Canal 751 (HD).

DirecTV (Paraguay): Canal 505 (SD/HD) y Canal 751 (HD).

DirecTV (Chile): Canal 505 (SD/HD) y Canal 751 (HD).

DirecTV (Colombia): Canal 505 (SD/HD) y Canal 751 (HD).

DirecTV (Venezuela): Canal 505 (SD/HD) y Canal 751 (HD).

DirecTV (Ecuador): Canal 505 (SD/HD) y Canal 751 (HD).

Dish (México): Canal 370 (SD) y Canal 970 (HD).

Sky (México): Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD).

Sky (República Dominicana): Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD).

Sky (Argentina): Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD).

Tigo Star (Bolivia): Canal 301 (SD) y Canal 704 (HD).

Tigo Star (Paraguay): Canal 301 (SD) y Canal 704 (HD).

Tigo Star (El Salvador): Canal 301 (SD) y Canal 704 (HD).

Tigo Star (Colombia): Canal 301 (SD) y Canal 704 (HD).

Movistar TV (Perú): Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD).

Movistar TV (Chile): Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD).

Movistar TV (Colombia): Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD).

Movistar TV (Venezuela): Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD).

Movistar TV (Costa Rica): Canal 170 (SD) y Canal 234 (HD).

Movistar TV (Nicaragua): Canal 164 (SD) y Canal 68 (HD).

Movistar TV (El Salvador): Canal 244 (SD) y Canal 148 (HD).

Personal TV HD (Paraguay): Canal 243.

TuVes HD (Chile): Canal 243 (SD) y Canal 131 (HD).

Entel TV HD (Chile): Canal 131 (SD) y Canal 131 (HD).

Claro TV (Perú): Canal 53 (SD) y Canal 1504 (HD).

Claro TV (Brasil): Canal 151 (HD) y Canal 651 (HD).

Claro TV (Chile): Canal 92 (SD) y Canal 592 (HD).

Claro TV (Colombia): Canal 702 (HD) y Canal 720 (HD).

Claro TV (Panamá): Canal 407 (SD) y Canal 669 (HD).

Claro TV (El Salvador): Canal 407 (SD) y Canal 669 (HD).

Claro TV (Nicaragua): Canal 407.

Claro TV (Guatemala): Canal 407.

Dibox (Argentina): Canal 203 (SD) y Canal 658 (HD).

Star TV (México): Canal 415.

Vivo TV (Brasil): Canal 657 (SD) y Canal 892 (HD).

Cable Color (Honduras): Canal 30 (Analógico) y Canal 260 (Digital).

Colcable (Colombia) Cundinamarca, Bogotá y Meta: Canal 51.

Colcable (Colombia) Ibagué: Canal 23.

Mayavisión (Honduras): Canal 39.

Cable Onda (Panamá): Canal 234 (SD) y Canal 1234 (HD).

Supercanal (Argentina): Canal 37/44 (Analógico), Canal 423 (Digital) y Canal 931 (HD).

HV TV (Colombia): Canal 24.

Cabletica (Costa Rica): Canal 40 y Canal 747 (HD).

Altice (República Dominicana): Canal 305.

Cable | Internacional

Movistar TV (Perú): Canal 102 (SD) y Canal 21 (HD).

StarGlobalcom (Perú): Canal 21.

Mundo Pacífico (Chile): Canal 66 (SD) y Canal 556 (HD).

VTR (Chile): Canal 56 (SD) y Canal 781 (HD).

Izzi (México): Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD).

Megacable (México): Canal 410 (SD) y Canal 1410 (HD).

Cablevisión (Argentina): Canal 46 (Analógico) y Canal 306 (Digital/HD).

Cablevisión (Uruguay): Canal 46 (Analógico) y Canal 306 (Digital/HD).

Tigo (Paraguay): Canal 201 (SD) y Canal 722 (HD).

Tigo (Bolivia): Canal 406 (SD) y Canal 742 (HD).

Tigo (Guatemala): Canal 38 (Analógico), Canal 407 (Digital) y Canal 856 (HD).

Conexión Digital Express (Colombia): Canal 25 [Bogotá]

Inter (Venezuela): Canal 48.

Claro TV (Chile): Canal 92 (SD) y Canal 592 (HD).

Claro TV (Perú): Canal 22 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV (Colombia): Canal 701 (SD) y Canal 1701 (HD).

Claro TV (Guatemala): Canal 64 (Analógico) y Canal 309 (Digital).

Claro TV (El Salvador): Canal 61 (Analógico), Canal 309 (Digital) y Canales 310/597 (HD).

IPTV

GTD Manquehue/Telsur (Chile): Canal 251 (SD) y Canal 890 (HD).

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 306 (HD).

Cablevisión Flow (Uruguay): Canal 203 (HD).

Movistar TV (Argentina): Canal 305 (HD).

Movistar TV (Chile): Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD).

Movistar TV (Colombia): Canal 400 (HD).

Claro TV (Argentina): Canal 309 (HD).