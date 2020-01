Globos de Oro 2020: Películas nominadas reciben duras críticas previas al evento [FOTOS]

Globos de Oro 2020 | La realización de los premios para las mejores películas y series que se lucieron en el 2019 están próximas a llegar, por ello, las que se encuentran nominadas y nombradas como favoritas para levantar algún trofeo, no siempre son las que han tenido mayor aceptación del público, y esta edición es el mejor ejemplo.

Sucede que algunas de las producciones como 'Chernobyl', 'Joker' o la 'Historia de un matrimonio', que se han consolidado como algunas de las favoritas para llevarse algún título, tienen mejor suerte que algunas otras que, a pesar de figurar entre las favoritas, no cuentan con el total apoyo y respaldo del respetable.

Por ejemplo: la nominación a la "Mejor Película" está casi decidida, pues 'El Irlandés' tiene casi el 96% de posibilidades para ganar, sin embargo, esta cinta estaría compitiendo duramente con 'La Historia de un Matrimonio', misma que podría darle batalla. En esta ocasión ambos sería dignos ganadores.

Por otro lado se encuentra el premio a la "Mejor Película: Musical o Comedia", en esta tanda 'Érase una vez en Hollywood", es una de las candidatas fijas para llevarse el torneo, sin embargo, hay quienes prefieren a "Cuchillos Fuera" como la mejor. En esta categoría no hay decisión unánime, por lo que será muy reñida.

Otra de las categorías que se encuentra en la lucha de sus participantes es la de "Mejor Actor: Drama Cinematográfico", pues aquí, Joaquin Phoenix, actor principal de 'Joker', cuenta con el 69% de aprobación, sin embargo y pese a su magistral paso por la película en mención, hay quienes creen que Adam Driver y su participación en 'Historia de un Matrimonio' levanta por completo al actor estadounidense.

Globos de Oro 2020: Algunas nominaciones para los premios de este año

Mejor película (drama):

- El irlandés

- 1917

- Joker

- Historia de un matrimonio

- Los dos papas

Mejor película (comedia o musical):

- Yo soy Dolemite

- Jojo Rabbit

- Puñales por la espalda

- Érase una vez en...Hollywood

- Rocketman

Mejor actriz protagonista (drama):

- Cynthia Erivo (Harriet)

- Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

- Saoirse Ronan (Mujercitas)

- Charlize Theron (Bombshell)

- Renée zellweger (Judy)

Mejor actor protagonista (drama):

- Christian Bale (Le Mans 66)

- Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

- Adam driver (Historia de un matrimonio)

- Joaquin Phoenix (Joker)

- Jonathan Pryce (Los dos papas)

Mejor actriz protagonista (comedia o musical):

- Ana de Armas (Puñales por la espalda)

- Awkwafina (The farewell)

- Cate Blanchett (where'd you go, Bernadette)

- Beanie Feldstein (Booksmart)

- Emma Thompson (Late night)

Mejor actor protagonista (comedia o musical):

- Daniel Craig (Puñales por las espalda)

- Roman Griffin Davis (Jojo rabbit)

- Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood)

- Taron Egerton (Rocketman)

- Eddie Murphy (Mi nombre es Dolemite)