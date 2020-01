DC Comics: Dwayne 'La Roca' Johnson publicó un avance de 'Black Adam' [VIDEO]

Cine | 'Black Adam' llegará a la pantalla grande en diciembre de 2021 y contará con la participación de Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca' (The Rock), quien personificará al villano de DC Comics. Si bien aún no se reveló ningún detalle sobre el reparto actoral, fuentes cercanas a Warner Bros. aseguran que las grabaciones comenzarán en julio.

Asimismo, Dwayne Johnson se encuentra emocionado por tener el papel de Teth Adam, un personaje que quiso interpretar hace muchos años. Por ello, 'La Roca' arrancó un estricto entrenamiento con la finalidad de estar en óptimas condiciones físicas durante el rodaje.

Sin embargo, no es la única novedad sobre el protagonista de 'Black Adam'. ¿Por qué? Pues, Dwayne Johnson decidió dar un regalo a sus seguidores por el inicio de 2020. El popular 'The Rock' publicó un video animado del film de DC Comics.

En las imágenes podemos ver a Black Adam flotando en el aire, antes de expresar la palabra mágica "Shazam" y despegar hacia el cielo. "La jerarquía de poder en DC Universe está apunto de cambiar", se lee en la descripción que acompaña al clip.

VIDEO | Black Adam Teaser

Black Adam: La palabra de Dwayne Johnson

Cabe señalar que Dwayne Johnson escribió unas emotivas palabras en su cuenta oficial de Instagram cuando se confirmó su rol en 'Black Adam'. La publicación del popular actor se convirtió en viral.

"Me siento honrado de unirme al icónico Universo DC y es un verdadero placer ser, BLACK ADAM, que ha sido bendecido por la magia con los poderes iguales a SUPERMAN, pero la diferencia es que no toca la marca ni camina la línea. Es un superhéroe rebelde, único en su clase, que siempre hará lo que es correcto para la gente, pero lo hace a su manera. Verdad y justicia: el estilo BLACK ADAM. Este papel es diferente a cualquier otro que he interpretado en mi carrera y estoy muy agradecido de que todos emprendamos este viaje juntos", expresó 'La Roca' en Instagram.