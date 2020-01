Globos de Oro 2020: HBO quiere dar la sorpresa pese a pocas nominaciones

Los Globos de Oro 2020 serán la primera gala del año en lo respecta a series y cine. Hay una gran expectativa entre los asistentes y fanáticos que serán parte de este evento sin precedentes.

HBO y Netflix últimamente se han caracterizado por tener una rivalidad sobre quien tiene las mejores producciones en lo que va del año. Lamentablemente uno tiene que perder y este fue HBO. 15 nominaciones solamente ha tenido para la empresa dirigida por Warner, quien dentro de sus principales series en llevarse uno de los galardones es Chernobyl.

Chernobyl lidera el podio de la familia HBO con cuatro nominaciones, ya que, con cinco capítulos en su primera temporada, pudo atrapar a las personas de todo el mundo. Pero nos nos olvidemos de las demás series que le siguen los pasos, puesto que, Succession posee tres nominaciones junto con Big little lies y Barry.

Los últimos y no menos importantes son Game of Thrones y Catherine the Great, los cuales han obtenido solo una nominación en la gala que será vista en todo el mundo. No cabe duda de que la pelea entre estas dos empresas será reñida y que fácilmente sea un adelanto de lo que podremos ver en los Premios Oscar 2020.

Chernobyl | Tráiler oficial

La madrugada del 26 de abril de 1986 el mundo presenció lo que hasta ahora es el máximo accidente nuclear de la humanidad. HBO recrea la historia de Chernobyl y las consecuencias que dejó y sigue dejando en la población de Ucrania a más de 30 años de lo ocurrido.

Dónde y a qué hora se celebrará la Gala de los Globos de Oro 2020?

La celebración se llevará a cabo en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Esta ceremonia de los Globos de Oro 2020 se dará el próximo 5 de enero de 2020. La alfombra roja comenzará a las 4.00 p.m (hora peruana), y la premiación comenzará a las 5.00 pm. Podrás disfrutar de esta fiesta en la industria del cine a través de TNT y TNT Series. También puedes seguir la cobertura minuto a minuto a través de Libero.pe