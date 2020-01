La Chilindrina da tremendo beso en la boca al Señor Barriga [VIDEO]

María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar formaron una entrañable amistad desde cuando se conocieron en el set de 'El chavo del 8'. En el largo trayecto de la popular serie humorística, en el que interpretaron a La Chilindrina y Señor Barriga, respectivamente, ambos consolidaron un fuerte vínculo amical.

Sin embargo - en las últimas horas - María Antonieta de las Nieves (69 años) y Edgar Vivar (75 años) sorprendieron al mundo entero por darse un sorpresivo beso en la boca por primera vez. De las Nieves y Vivar regalaron un emotivo momento a los seguidores de 'El chavo del 8'

Asimismo, el tierno gesto entre La Chilindrina y Señor Barriga ocurrió el pasado 25 de diciembre durante la fiesta de cumpleaños número 70 de María Antonieta. Según la revista 'TV Notas de México', la celebración fue organizada por su hija Verónica Fernández.

Del mismo modo, María Antonieta de las Nieves manifestó su agradecimiento a los presentes por el apoyo que recibió tras la pérdida de su esposo Gabriel Fernández, quien falleció en septiembre de 2019. En ese instante, Edgar Vivar se animó y sorprendió a la actriz con un cariñoso beso.

La palabra de María Antonieta

En tanto, María Antonieta de las Nieves relató al mencionado medio que no puso objeción cuando la besó Edgar Vivar.

"A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia; y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar (ríe). La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros", detalló el popular 'La Chilindrina'.