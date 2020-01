Marvel: Black Widow podría revivir en la segunda entrega de Doctor Strange [VIDEO]

Las Fases 4 y 5 del Universo Cinematográfica de Marvel (UCM) siguen generando especulaciones, ya que, los fanáticos de la franquicia están ansiosos por ver el estreno de Black Widow (Viuda Negra), cinta en solitario de la popular heroína.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un fuerte rumor relacionado al personaje de Black Widow. ¿Cuál? Pues, tras su muerte en Avengers:Engdame, la superheroína protagonizada por Scarlett Johansson reaparecería en la nueva era del UCM.

De acuerdo a una reciente información proveniente de Marvel Studios, la agente Natasha Romanoff volverá a la vida en la segunda parte de Doctor Strange: Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) logra resucitar Romanoff (Scarlett Johansson).

Asimismo, esto pasaría tras lo ocurrido en WandaVision. ¿Por qué? Pues, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se proyectará en 2021. Además - según el informe - en la serie de Disney Plus Scarlet Witch revive a Vision, también muerto por Thanos, y ambos tendrán un estilo de vida que soñaron.

VIDEO | Trailer Black Widow

De manera manera, Wanda Maximoff (Bruja Escarlata) tendría conocimiento de cómo darle vida a una persona y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness pondrá en práctica esta habilidad para que Black Widow (Viuda Negra) siga apoyando a los Vengadores.

A esto se le agregan los supuestos nombres que conformarían un nuevo grupo de héroes. Por ello, Mikey Sutton, insider del UCM, reveló un detalle importante sobre Natasha Romanoff.

"Se ha hablado de que Scarlet Witch revivió a Black Widow después de luchar con su alma mientras le hacía daño a Red Skull. Queda por ver si eso sucede en Multiverse of Madness, pero se está tramando. Según múltiples fuentes, Multiverse of Madness será seguida de Trumph and Torment en la que Doctor Strange va al infierno con el Doctor Doom para rescatar a su madre de Mephisto", indicó Sutton.