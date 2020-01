Dragon Ball Super: conoce cómo se ve Gogeta en Ultra Instinto [FOTOS]

Dragon Ball Super es, sin duda algunas, una de las producciones con mayor aceptación a nivel de franquicias de anime, esto pues los fanáticos de la saga han hecho de este producto, uno de los más grandes éxitos.

De esta manera, luego de culminada la última temporada que finalizó hace ya más de un año, algunos artistas no han desaprovechado la oportunidad para crear trabajos fantásticos como es el caso de Gogeta utilizando el Ultra Instinto.

Vía su cuenta oficial en Twitter, el fanático y artista AubreiPrince, compartió una imagen en donde podemos apreciar a Gogeta utilizando lo que hasta el momento es considerado como el poder máximo y destructivo: Ultra Instinto.

"El último guerrero, Ultra Instinct Gogeta!" Comenzando el Año Nuevo con un What-If, de Gogeta vs Hearts. Esta es también una prueba en mi filtro TOP ya que rara vez hago arte en este estilo. Gracias a @LeonardoFrost95 para el aura y mi mano derecha shawty@TheTabbyNeko", comentó el artista.

Es así como podemos apreciar la fusión que se crea de Goku y Vegeta con el ya característico aura azul que hace referencia a Ultra Instinto.

"The Ultimate Warrior, Ultra Instinct Gogeta!" Starting off the New Year right with a What-If, from Gogeta vs Hearts. This is also a test on my TOP Filter since I rarely do art in this style. Thank you to @LeonardoFrost95 for the aura and my right hand shawty @TheTabbyNeko! pic.twitter.com/XL8jZvhTCD