Real Madrid: actor de "La Casa de Papel" se declara 'antimadridista' [VIDEO]

El Real Madrid hizo enfurecer a Enrique Arce. A través de su cuenta de Instagram, el actor de "La Casa de Papel", popular serie de la plataforma de Netflix, se declaró ser "antimadridista" tras luego de que el equipo de "La Casa Blanca" goleara (3-0) al Valencia en la semifinal de la Superopa de España 2020. Arce nació en la ciudad de Valencia y no soportó ver caer al conjunto dirigido por Albert Celades.

"¿Supercopa de qué? ¡Ascazo! Estoy haciendo Limpieza. Por favor, que deje de seguirme todo madridista (nombre para describir a los hinchas del Real Madrid). Gracias. Amunt Valencia", escribió el actor de "La Casa de Papel" a través de su cuenta de Instagram.

La reacción de los seguidores del Real Madrid no se hizo esperar y atacaron con todo tipo de comentarios contra Arce. En su defensa, "Arturito" (nombre que tiene en la serie de Netflix) quiso disculparse, pero no pudo ocultar su rencor por la dolorosa derrota del Valencia.

"No quise ofender al madridismo. Me equivoqué en las formas, pero sí me reafirmo contra un fútbol corrupto de personajes que solo miran por su bolsillo (hablo de la Federación, no de los jugadores) y que valora el dinero por encima del 'fair play' y la justicia deportiva. Siento si ofendí a algún madridista que en este caso no tienen culpa de nada, y por eso borré el post. Eso sí, Amunt Valencia siempre", explicó el actor de "La Casa de Papel".

¿Cuándo juega Real Madrid vs Atlético Madrid?

Tras la victoria sobre el Valencia, el Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid el próximo 12 de enero, desde las 1.00 p.m. (hora peruana), en el Estadio King Abdullah Sports City, de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, por la final de la Supercopa de España.

Estreno de la cuarta temporada de "La Casa de Papel"

En la Comic Con de Brasil, Netflix reveló que el estreno de la cuarta temporada de "La Casa de Papel" se realizará el 3 de abril del 2020.

El Real Madrid sufre la baja de Gareth Bale para el partido contra el Atlético de Madrid.