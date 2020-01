¿Meesa? Jar Jar Binks con barba aparecería en la próxima serie de Obi Wan Kenobi

Star Wars: The Rise of Skywalker concluyó la tercera trilogía de la franquicia creada por George Lucas, sin embargo, los proyectos continúan y no solamente películas, también series que serán exhibidas a través de la plataforma Disney Plus.

Tras el rotundo éxito de The Mandalorian, los fanáticos esperan con ansias la serie de Obi Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor, el mismo actor que participó en las precuelas El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith.

Ya se informó que la producción está buscando dos actores para interpretar a Leia Organa y Luke Skywalker de jóvenes, pero no serían los únicos personajes de las películas que aparecerían.

Según la web Making Star Wars, Jar Jar Binks, el inolvidable gungan que apareció en los tres primeros episodios, también tendría su espacio en la serie dedicada a Obi-Wan, la misma que narraría los sucesos entre el episodio III (La Vengaza de los Sith) y el IV (Una Nueva Esperanza). Su estreno está programado para el 2021.

Jar Jar Binks aparecería en el planeta Naboo y con la ayuda del CGI luciría una barba como muestra del paso del años. El guión indicaría que habrá un emotivo reencuentro con Obi-Wan.

La serie Obi-Wan se ambientará ocho años después de Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith y 11 años antes de la Batalla de Yavin, cuando los rebeldes logran destruir la Estrella de la Muerte (Episodio IV: Una Nueva Esperanza). Por ello, no es descabellado pensar que Disney traiga de vuelta a uno de los personajes más polémicos de la saga de La Guerra de las Galaxias.

EL DATO

Tras el fin de la Saga Skywalker, Star Wars tendrá una nueva trilogía y los años de estreno programados son 2022, 2024 y 2026.