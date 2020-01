Crisis en Tierras Infinitas [ONLINE]: ¿Por dónde y a qué hora ver el último capítulo del crossover?

DC Comics Crisis en Tierras Infinitas (Crisis on Infinite Earths) ONLINE es el crossover más grande en la historia del universo Arrowverso de The CW, ya que, logra reunir en cinco capítulos a emblemáticos figuras de Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Batwoman y Black Lightning, con la finalidad de vencer al poderoso Anti-Monitor.

Crisis en Tierras Infinitas - que tiene origen en DC Comics - empezó el pasado 8 de diciembre con el encuentro de los superhéroes de distintas Tierras alternativas. En dicha reunión se buscó una solución para detener la amenaza devastadora generada por Anti-Monitor, quien planea devorar el planeta.

Asimismo, con los tres episodios ya publicados, parecería que la victoria esta muy lejana para los héroes más favoritos y poderosos del multiverso de Arrowverso. Sin embargo, la batalla está por iniciar. ¿Por qué? Pues, este martes 14 de enero se lanzará la última entrega.

Crisis en Tierras Infinitas | Partes 4 y 5

En tanto, el tráiler final de Crisis en Tierras Infinitas nos muestra a los últimos protagonistas del crossover que fueron asesinados durante la Parte 3 luchando frente Anti-Monitor y compañía. Además, en las imágenes se observan la vuelta de algunos superhéroes caídos en los anteriores capítulos. ¡Todo no está perdido!

VIDEO | Crisis en Tierras Infinitas Tráiler Final

Crisis en Tierras Infinitas ONLINE: ¿Cómo y ver en las partes 4 y 5?

Crisis en Tierras Infinitas (Crisis on Infinite Earths) ONLINE llegará a su fin este martes 14 de enero. Los capítulos 4 y 5 se transmitirán uno después del otro a través de The CW. Tras salir al aire, cada episodio estará habilitado GRATIS en la aplicación de The CW exclusivamente para el público estadounidense.

Crisis en Tierras Infinitas ONLINE en América Latina

Por otro lado, en países de América Latina como Ecuador, Colombia y otros, los episodios finales (8:00 p.m. /hora peruana) se verían en Warner Channel, pero, todavía no hay confirmación oficial por parte del canal. ¡A esperar!

Crisis en Tierras Infinitas ONLINE: Capítulos A qué hora ver Estreno en Estados Unidos

- Capítulo I: Supergirl 5x09

Día: domingo 8 de diciembre de 2019

Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT

Canal: The CW

- Capítulo II: Batwoman 1x09

Día: lunes 9 de diciembre de 2019

Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT

Canal: The CW

- Capítulo III: The Flash 6x09

Día: martes 10 de diciembre de 2019

Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT

Canal: The CW

- Capítulo IV: Arrow 8x08

Día: martes 14 de enero de 2020

Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT

Canal: The CW

- Capítulo V: Legends of Tomorrow 5x01

Día: martes 14 de enero de 2020

Hora: 9: 00-10: 00 pm ET / PT

Canal: The CW

¿De qué trata "Crisis en tierras infinitas"?

Esto evento nos hace retroceder al año 1985, donde es estrenado por primera vez en los comics, dando como acontecimiento la unión de varios de personajes de los distintos universos, siendo un evento de gran magnitud por la audiencia marcando un hito para la compañía. Constó de 12 volúmenes.