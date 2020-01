Crisis en Tierras Infinitas: se revelan los posibles hijos de Superman

Crisis en Tierras Infinitas puso fin a su tercer episodio teniendo cambios significativos en el mundo Arrowverse. Supergirl y Black Lightning ya forman parte de Earth-Prime, Lex Luthor como pieza fundamental y los superhéroes de la serie uniéndose para formar la Liga de la Justicia.



Sin embargo, en redes sociales hay fuertes rumores de que para los próximos capítulos se incluyan personajes importantes para la historia del Arrowerse. Superman y Lois de The CW estarán con el dúo de Super Sons.

Tras esto, se dicen que propondrían la inclusión de los 'hijos' de Clark y Lois. Pero, para que puedan tener su retoño, tendrían que adoptar a Damian, en donde Bruce Wayne -verdadero padre- se fue, y no pudo criarlo como debía. ¿Habrán más sorpresas para los próximos episodios?



Crisis en Tierras Infinitas ONLINE: ¿Cómo y ver en las partes 4 y 5?



Crisis en Tierras Infinitas (Crisis on Infinite Earths) ONLINE llegó a su fin este martes 14 de enero. Los capítulos 4 y 5 se transmitieron uno después del otro a través de The CW. Tras salir al aire, cada episodio estará habilitado GRATIS en la aplicación de The CW exclusivamente para el público estadounidense.

¿De qué trata "Crisis en tierras infinitas"?

Esto evento nos hace retroceder al año 1985, donde es estrenado por primera vez en los comics, dando como acontecimiento la unión de varios de personajes de los distintos universos, siendo un evento de gran magnitud por la audiencia marcando un hito para la compañía. Constó de 12 volúmenes.

Aparece Batman en 'Crisis en Tierras infinitas'

Uno de los héroes más icónicos llegó a 'Crisis en Tierras infinitas'. Se trata de Baman, a quien dará vida Kevin Conroy. En la historia, este será un viejo Bruce Wayne, el cual se requiere de mecanismo tecnológicos para poder caminar.