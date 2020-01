El preciso momento en que George Lucas conoce a Baby Yoda [FOTO]

The Mandalorian sin duda alguna ha sido una de las series que acaparó la miradas de todos los fanáticos a nivel mundial. Además, la manera en como Disney incluyó a Baby Yoda, tuvo ese plus que necesitó la historia para explotar en sintonía y tener una aceptación increíble por parte de los seguidores.

Como sabemos, el último episodio de la trama termina con la 'derrota' de Gideon, luego de querer capturar a la pequeña criatura. Tras esto, hay fuertes rumores de que posiblemente entren dos nuevos personajes de la película Star Wars. Esta noticia que va rondeando las redes sociales ha impresionado la atención de los de los fanáticos.

Sin embargo, en Twitter se ha hecho tendencia una imagen que nadie esperó en el mundo de Star Wars. George Lucas, ex director de las primeras sagas de la historia, fue captado teniendo en brazos a Baby Yoda de The Mandalorian, dejando en shock por tan tierna fotografía. Automáticamente la repercusión fue instantánea. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y han teniendo comentarios como:"El Creador y el Niño", a lo que el tuit responde: "George lo sostiene como si fuese su nieto", "BABY HA SIDO BENDECIDO" o generando controversia con rumores como:"OH, DIOS MÍO. ¿George va a escribir/dirigir un episodio de la segunda temporada?".

La imagen compartida por Jon Favreau -creador de la serie- por el momento tiene más de 582 mil likes y 111 mil personas quienes están hablando de esta incréible fotográfica que ha paralizado a todos. ¿Puede que diriga la segunda temporada?

The Mandalorian - Reparto

Pedro Pascal - El Mandaloriano

The Client - Werner Herzog

Cara Dune - Gina Carano

Kuiil - Nick Nolte

Moff Gideon - Giancarlo Esposito

Peli Motto - Amy Sedaris

Ranzar Malk - Mark Boone Junior

IG-11 - Taika Waititi

Dr. Pershing - Omid Abtahi

Mayfeld - Bill Burr

Caben - Asif Ali (IV)

Toro Calican - Jake Cannavale

Fennec Shand - Ming-Na Wen

Xi'an - Natalia Tena

Omera - Julia Jones (III)

Armorer - Emily Swallow

Burg - Clancy Brown

Zero - Richard Ayoade

Stoke - Eugene Cordero

Klatooinian Raider Captain - Sala Baker

Bartender - John Beasley

Sorgan Farmer - Trula M. Marcus

Qin - Ismael Cruz Cordova

Mythrol - Horatio Sanz

Davan - Matt Lanter

New Republic Pilot - Dave Filoni

Alpha Trawler - Tait Fletcher

Sash Ketter - Deborah Chow

Beta Trawler - Ryan Watson

Speeder Pilot - Brian Posehn

The Mandalorian - Creadores



Jon Favreau

Dave Filioni

Christopher Yost

Rick Famuyiwa

Disney+: ¿Cuándo vendrá al Perú?



Disney+ entrará a Nueva Zelanda y Australia el 19 de noviembre. Mientras que el 31 de marzo hará lo propio en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido e Irlanda. Todo haría indicar que su llegada en América Latina, incluido Perú, será en el 2020.