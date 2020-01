Los Simpson: El actor que da la voz oficial de Apu anuncia no continuará con el personaje

Una noticia triste para los fans de la serie "Los Simpson". El actor Hank Azaria, quien presta su voz a Apu, declaró que dejará de hacerlo. Así, lo anunció durante una rueda de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión.

Azaria explicó que la decisión se debe tras la controversia de reforzar en él los estereotipos raciales contra los estadounidenses de origen indio.

El actor agregó: “Todo lo que sabemos es que ya no voy a doblarlo más, a menos que haya algún modo que tengamos una transición o algo así”.

Recordemos que Hank Azaria prestó su voz a Apu, dueño del Kwik-E-Mart de Springfield, desde 1990 y tras la polémica por los estereotipos de su personaje, dio un paso al costado.

Hank Azaria

¿Cómo comenzó el problema con Apu?

La polémica en torno con el personaje inmigrante bengalí comenzó con el documental 'El problema con Apu', producido por el comediante y cineasta indio-estadounidense Hari Kondabolu en 2017. Él acusó a los creadores de 'Los Simpson' de tener una visión racista y estereotipada de los indios.

En aquel momento, varias personas se unieron a las críticas. Mientras que otros defendieron la serie.



En 2018, Azaria declaró que "está dispuesto y feliz" de dejar de dar la voz a Apu."Esto es lo correcto para mí", declaró el actor.

La propia serie 'Los Simpson' abordó la controversia en uno de los episodios hace dos años.

En una conversación entre Marge y Lisa, la pequeña Simpson responde lo siguiente ante la pregunta de su madre sobre lo que es correcto hacer: "Es difícil de decir. Algo que comenzó hace mucho tiempo, hace décadas, que fue aplaudido e inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?", y luego señala a una fotografía de Apu junto a su cama.

¿Qué pasará con Apu tras la renuncia de Azaria?

Hasta el momento no se sabe que sucederá con Apu, no está claro si será retirado o si otro actor de doblaje le prestará su voz al propietario indio de Kwik-E-Mart.



Eso no significa que Azaria dejará definitivamente Los Simpson, pues también les da voz a personajes como Carl Carlson, Chief Wiggum, Comic Book Guy y Moe Szyslak.