SAG Awards 2020 TNT: Joaquin Phoenix se llevó el premio como el mejor actor de cine

Los SAG (Screen Actors Guild) celebrarán su edición número 26. Esta ceremonía será vista en todo el mundo desde Estados Unidos. La premiación se transmitirá vía TNT y TBS a partir de la 8 pm (Hora Peruana), en donde películas como Joker o los actores Leonardo Di Caprio y Brad Pitt son firmes candidatos para llevarse el tan preciado galardón.



El recinto que estará recibiendo a estas celebridades estará ubicado en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California, siendo vistas por todos los seguidores y amantes del cine alrededor del mundo. Cabe recordar que películas como “Marriage Story” o “The Irishman” ansían llevarse las nominaciones respectivas.

Minuto a Minuto

- Así cierran los premios SAG Awards teniendo finalmente este reconocimiento para esta película de Corea del Sur.

- Parasite se lleva el galardón como el Mejor Elenco en una Película. ¡Sorprendió a todos!

- Renée Zellweger se lleva el premio como la Mejor Actriz en una Película interpretando a Judy.

- Joaquin Phoenix se lleva el galardón al mejor actor de cine.

- Sam Rockwell gana como el Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para la TV.

- The Crown sorprende a todos los asistentes por ganar el premio al Mejor Elenco en una Serie de Drama. Arrebató el premio a Stranger Things.

- Peter Dinklage de Game of Thrones gana al Mejor Actor en una Serie de Drama.

- ¡El encuentro más esperado de la noche! Brad Pitt y Jennifer Aniston se felicitan mutuamente por el logro obtenido.

- Robert De Niro dedica unas palabras de agradecimiento para los asistentes de la gala.

- Leonardo Di Caprio presenta un homenaje a Robert De Niro por su extensa trayectoria en el cine.

- Jennifer Aniston gana como la mejor actriz de drama y televisión.

- Michelle Williams se lleva el trofeo como Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para la TV

- Jennifer Aniston orgullosa ante las felicitaciones de su ex esposo.

- Brad Pitt gana el premio como el mejor actor de reparto.

- Laura Dern gana como mejor actriz de reparto por su interpretación en “Marriage Story”

- Joe Jonas soprende con su llegada junto a su esposa en la ceremonia. Nadie se lo esperó.

- Jennifer Aniston también impone con su espléndida presencia en la gala.

- Scarlett Johansson deslumbra con su belleza entre todos los asistentes.

- Adam Driver aparece en la alfombra roja y se lleva los aplausos de sus seguidores.

- The Marvelous sorprende a todos en la gala tras ganar como el Mejor Actor en una Serie de Comedia: Tony Shalhoub.

- Game Of Thrones se lleva el primer galador de la noche como el mejor elenco de especialistas (Stunts) en una serie.

- Quentin Tarantino ovacionado por todos sus seguidores pasa por la alfombra roja.

- ¡¡¡ Brad Pitt y Leonardo Di Caprio llegaron a Shrine Auditorium !!!

- Foto oficial con los actores principales de Stranger Things.

- Noah Schnapp y Caleb McLaughlin también se suman para esta alfombra roja. ¡Impresionante!

- Gaten Matarazzo, uno de los actores principales de la serie de Netflix Stranger Things acapara las miradas de todos.

- Al Pacino también se hace presente con una peculiar caminata antes de la ceremonia.

- Margot Robbie y Joaquin Phoenix acaparan la alfombra roja en la gala.

¿A qué hora ver los SAG Awards 2020?

La gala de los Screen Actors Guild Awards será transmitida por TNT (Canalo 102 Movistar) y TBS para Perú.

- Estados Unidos (hora del este): 8:00 p.m. - Perú: 8:00 p.m. - México: 8:00 p.m. - Colombia: 8:00 p.m. - Ecuador: 8:00 p.m. - Venezuela: 9:00 p.m. - Chile: 10:00 p.m. - Argentina: 10:00 p.m. - España: 2:00 a.m. del lunes 20

¿Cuántas categorías hay en los SAG Awards 2020?

Son 15 categorías distribuidas entre cine y televisión tendrán un momento especial, ya que se reconocerá la extensa trayectoria de Robert De Niro.



Lista de nominados a los SAG Awards 2020

CATEGORÍAS CINE

Mejor elenco

Bombshell

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Mejor actriz

Scarlett Johansson - Marriage Story

Cynthia Erivo - Harriet

Lupita Nyong’o - Us

Renée Zellweger - Judy

Charlize Theron - Bombshell

Mejor actor

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Christian Bale - Ford vs Ferrari

Taron Egerton - Rocketman

Joaquin Phoenix - Joker

Mejor actriz de reparto

Margot Robbe - Bombshell

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Jennifer Lopez - Hustlers

Laura Dern - Marriage Story

Nicole Kidman - Bombshell

Mejor actor de reparto

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

Al Pacino - The Irishman

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Jamie Foxx - Just Mercy

Joe Pesci - The Irishman

Elenco de dobles de riesgo

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Avengers: Endgame

Ford vs Ferrari

The Irishman

CATEGORÍAS TELEVISIÓN

Actor miniserie

Mahershala Ali - True Detective

Russell Crowe - The Loudest Voice

Jared Harris - Chernobyl

Jharrel Jerome - When They See Us

Sam Rockwell - Fosse/Verdon

Actriz miniserie

Patricia Arquette - The Act

Toni Collette - Unbelievable

Joey King - The Act

Emily Watson - Chernobyl

Michelle Williams - Fosse/Verdon

Actor serie de drama

Sterling K. Brown - This Is Us

Steve Carell - The Morning Show

Billy Crudup - The Morning Show

Peter Dinklage - Game of Thrones

David Harbour - Stranger Things

Elenco de dobles

Game of Thrones

GLOW

Stranger Things

The Walking Dead

Actriz serie de drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Helena Bonham Carter - The Crown

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Elisabeth Moss - The Handmaid’s Tale

Actor serie de comedia

Alan Arkin - The Kominsky Method

Michael Douglas - The Kominsky Method

Bill Hader - Barry

Andrew Scott - Fleabag

Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Actriz serie comedia

Christina Applegate - Dead to Me

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Elenco serie de drama

Big Little Lies

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

Elenco serie comedia

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

Scarlett Johansson en Historia de un Matrimonio

Un director de teatro (Adam Driver) y su mujer (Scarlett Johansson) luchan por superar un divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Como se recuerda, Johansson dio detalles en octubre pasado a The Hollywood Reporter sobre su experiencia en las grabaciones.

"Cuando Noah (Baumbach) vino a mí por primera vez, todavía no había escrito el guión, pero estaba claro que estaríamos colaborando y trabajando juntos. Quería construir este personaje a partir de algo que vino de un lugar real y así que hablamos mucho, no solo de nuestra experiencia con el divorcio, sino que hablamos mucho sobre todo tipo de relaciones íntimas. Hablamos mucho sobre nuestras familias, nuestros propios padres. Hablamos mucho sobre nuestras relaciones pasadas. Nicole es una suma de todas esas partes", indicó Scarlett Johansson.