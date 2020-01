Netflix cancela 'Marianne': La aclamada serie de terror no tendrá segunda temporada [VIDEO]

Netflix no tenía la costumbre de cancelar algunas de sus contenidos, pero, eso cambió en los últimos años y ahora hay que imaginarse lo peor en el caso de que una producción no consiga provocar el ruido mediático suficiente. Este es el caso de Marianne.

Resulta que Marianne se estrenó en Netflix el pasado 13 de septiembre con grandes expectativas. Para la crítica, la serie francesa era una buena elección para los fanáticos del horror puro, ya que, estaba repleta de referencias de los más grandes exponentes de este género.

Asimismo, Stephen King, conocido como uno de los mejores escritores de terror en la actualidad, elogió y recomendó a Marianne. "Sí eres uno de esos enfermos como yo, que disfruta estar asustado, Marianne (Netflix) hará el trabajo. Hay toques de humor que le dan una vibra a Stranger Things. También tiene (y lo digo con toda modestia) algo del trabajo de Stephen King", señaló King en Twitter.

If you're one of those sickos--like me--who enjoys being scared, MARIANNE (Netflix) will do the job. There are glints of humor that give it a STRANGER THINGS vibe. It also has (I say it with all due modesty) a Stephen King vibe.