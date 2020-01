Disney Plus y Netflix: 'The Mandalorian' y 'The Witcher' estarían conectados [VIDEO]

The Mandalorian y The Witcher son las series más aclamadas de la actualidad. Ambas producciones ambiciosas han logrado cautivar a los suscriptores de Netflix y Disney Plus, respectivamente. Por extraño o interesante que parezca, las dos populares historias está unidos por una única línea.

De acuerdo a un usuario de Reddit llamado Radonda, tanto el brujo Geralt de Rivia (The Witcher) como Mando (The Mandalorian) son personajes principales que terminan convirtiéndose en padres adoptivos de un niño con poderes que va más allá de lo normal.

Si bien Geralt de Rivia en The Witcher es un cazador de monstruos que su vida siempre está relacionada a determinados asuntos de dinero, lo mismo se podría decirse de Mando, el enmascarado cazarrecompensas que viaja por la galaxia en compañía del Baby Yoda.

Asimismo, en The Mandalorian al Baby Yoda lo abandonan y lo rescata Mandalorian (Pedro Pascal), mientras que en The Witcher a Ciri (Freya Allan), la busca Geralt de Rivia (Henry Cavill) quien podría encontrarla en la segunda entrega de Netflix.

En tanto, un aspecto a tomar en cuenta es que Geralt de Rivia y Mandalorian debe luchar con situaciones muy similares a la de cualquiera y lidiar con esa simplicidad de la vida cotidiana que lleva tanto dificultad superar.

Por otro lado, otra cosa en común es el hecho de que los seguidores de The Mandalorian y The Witcher están ansiosos por saber lo que viene después, ya que, se confirmaron que los dos contenidos continuarán en línea disponibles con nuevas temporadas.

VIDEO | The Witcher en Netflix: Nuevos avances

Star Wars: ¿Dónde ver The Mandalorian 1x01?

Disney+ todavía no llega a la región de América Latina. Sin embargo, en la Internet está circulando los capítulos de The Mandalorian.

Disney+: ¿Cuándo vendrá al Perú?

Disney+ entrará a Nueva Zelanda y Australia el 19 de noviembre. Mientras que el 31 de marzo hará lo propio en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido e Irlanda. Todo haría indicar que su llegada en América Latina, incluido Perú, será en el 2020.