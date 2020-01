Netflix: 'La La Land' y los otros estrenos que estarán disponible desde febrero 2020 [VIDEO]

El gigante no deja de sorprender. Netflix acaba de anunciar una noticia que, seguramente emocionará a los fanáticos del cine. Resulta que 'La La Land', una de las películas más taquilleras y que además, estuvo muy cerca de conseguir un Oscar, estará presente en la plataforma de streaming más conocida de mundo.

Sí, el filme dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling llegará al catálogo de Netflix para lo que serán los estrenos de febrero de este año.

La película cuya esencia es un homenaje a los grandes musicales inspirados en la historia del cine, narra la imponente historia de una aspirante a actriz y un pianista de jazz que se encuentran por casualidades de la vida y crean una mágica historia de amor.

La película no fue galardonada por los premios de la Academia como 'Mejor Película', sin embargo sí obtuvo seis premios, entre ellos: 'Mejor Dirección', 'Mejor Actriz' y 'Mejor Banda Sonora'.

De esta manera, y al ser una de las películas más queridas y aceptadas por el público a nivel mundial, Netflix apostó por la entrega y la lanzará entre sus estrenos de febrero de este año, sin embargo, esta película no es la única que llegará a la plataforma y es precisamente por ello que aquí te presentamos a las demás.

Netflix 2020: estos son los estrenos de series para febrero

- Equipo Kaylie, parte 3 - 3 de febrero

- Locke & Key- 7 de febrero

- Narcos México, temporada 2 - 13 de febrero

- Las chicas del cable, temporada final parte 1 - 14 de febrero

- Gentefied - 21 de febrero

- Better Call Saul, temporada 5 - 24 de febrero

- Esta mier** me supera- 27 de febrero

- Altered Carbon- 27 de febrero

- Desenfrenadas- 28 de febrero

Netflix 2020: estos son los estrenos de películas para febrero

- La La Land -1 de febrero

- Mi vecino Totoro- 1 de febrero

- Porco Rosso- 1 de febrero

- Kiki: Entregas a domicilio- 1 de febrero

- The Kids Are Right- 1 de febrero

- Recuerdos del ayer- 1 de febrero

- Puedo escuchar el mar- 1 de febrero

- El castillo en el cielo- 1 de febrero

- Cuentos de Terramar- 1 de febrero

- Flashdance- 1 de febrero

- Horizonte profundo- 1 de febrero

- Fallen- 1 de febrero

- Sordo- 3 de febrero

- A todos los chicos, PD: todavía te quiero- 12 de febrero

- Pokémon: Mewtwo contraataca: Evolución- 27 de febrero

Netflix 2020: estos son los estrenos de documentales y especiales para febrero

- ¿Quién mató a Malcolm X? - 7 de febrero

- Camino a Roma - 11 de febrero

- The Chef Show - 19 de febrero

- Cats The Mewvie - por anunciar

- El farmacéutico - por anunciar

Netflix 2020: estos son los estrenos de anime para febrero

- Nozaki-kun - 1 de febrero

- Parasyte: The Mexim - 1 de febrero