Marvel Studios: Capitana Marvel 2 ya está oficialmente en marcha con el regreso de Brie Larson [VIDEO]

Cuando Kevin Feige, director Marvel Studios, se presentó en la Comic Con de San Diego 2019, evento de historieta más importante de los Estados Unidos, dejó una pista sobre una posible secuela de Capitana Marvel. "No hemos tenido tiempo de hablar de Capitana Marvel 2", manifestó Feige.

Ante ello, los fanáticos de Marvel Studios comenzaron a generar miles de teorías con respecto a una probable segunda aventura en solitaria de la Capitana Marvel, una de las vengadoras más poderosas del UCM. Además, no todo quedó ahí. ¿Por qué? Pues, destacados portales especializados en cine manifestaron que el papel interpretado por Brie Larson tenía una importante prioridad dentro del estudio.

Ahora, según Variety, Marvel Studios ya puso en marcha Capitana Marvel 2 y está en la última etapa de las negociaciones con Megan McDonnell, guionista de WandaVision (serie de Disney Plus), para que se convierta en la encargada del libreto de la próxima cinta de la heroína.

Por su parte, The Hollywood Reporter indica que Capitana Marvel 2 estaría ambientada en el presente. De momento no se sabe quién ocupará la silla de director, aunque ya es un hecho que no repetirán Anna Boden y Ryan Fleck, quienes habrían tenido problemas con Marvel Studios.

VIDEO | Capitana Marvel Trailer

Capitana Marvel y su rotundo éxito

Capitana Marvel se estrenó el 27 de febrero de 2019 y arrasó con la taquilla, recaudando más de mil millones de dólares a nivel mundial. El largometraje de Brie Larson marcó un hito en Marvel Studios: primer film con protagonista femenina.

Capitana Marvel: ¿De qué se trata?

Capitana Marvel narra la historia de Carol Danvers hacia su transformación en una de los personajes más fuertes del UCM. Su sinopsis gira alrededor de una guerrera extraterrestre de la civilización Kree que se encuentra atrapada en medio de una batalla. Con la ayuda de Nick Fury trata de descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus poderes para terminar la guerra.

Marvel: Película antes de Avengers: Endgame

Fase Uno:

- Capitán América: El Primer Vengador

- Iron Man

- El Increíble Hulk

- Iron Man 2

- Thor

- Los Vengadores

Fase Dos

- Iron Man 3

- Capitán América: El soldado de invierno

- Thor: El mundo oscuro

- Guardianes de la Galaxia

- Guardianes de la Galaxia 2 (pertenece a la Fase 3 pero se recomienda verla tras la primera)

- Los Vengadores: Era de Ultrón

- Ant-Man

Fase Tres

- Capitán América: Civil War

- Spider-Man: Homecoming

- Doctor Extraño

- Thor: Ragnarok

- Black Panther

- Los Vengadores: Infinity War

- Ant-Man y la Avispa

- Capitana Marvel