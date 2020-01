Robert Downey Jr. sobre el nuevo Iron Man: "Nadie lo hará mejor que yo"

Robert Downey Jr, el intérprete de una de las películas más exitosas de la época, confesó un secreto que no muchos sabían, además, fue tajante al afirmar las condiciones que como actor tiene y que no todos poseen en caso de querer ser como él o interpretar un personaje que ya ha interpretado él.

Robert Downey Jr. se robó el corazón de todos al interpretar a Iron Man, pero no solo eso, pues el filántropo desde el 2008 supo meterse a todos sus fanáticos rápidamente al bolsillo por su personalidad.

De esta manera y al haber pasado ya varios años desde su salto a la gloria, el actor se confesó con un programa estadounidense en donde sacó su lado más íntimo para además, aclarar que nadie más que él podría interpretar su personaje de Iron Man.

"Lo he pensado antes, y la verdad va a ser algo muy complicado que alguien lo haga como yo (risas). No, en serio, al único que se me ocurre que pudiera hacerlo magníficamente es Al Pacino, algo que no sé si él quisiera hacer. Pero sería interesante preguntarle…".

Es así como una vez más, el actor deja a todos con la boca cerrada. Además, es justo precisar que en esta oportunidad, la etapa de Robert Downey Jr como Iron Man, ha culminado.