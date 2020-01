Star Wars: serie Obi-Wan quedó suspendida indefinidamente

Después del rotundo éxito que consiguió The Mandalorian en Disney Plus, los seguidores de Star Wars pensaban ver más producciones de la franquicia en la plataforma de Disney, pero, todo haría indicar que no será así.

En el comienzo de un nuevo año, las esperanzas de presenciar el spin-off de Star Wars centrado en la figura de Obi-Wan Kenobi, que nos volvería a Ewan McGregor como el maestro Jedi, crecieron de manera alucinante en las redes sociales.

Sin embargo, toda las expectativas por el proyecto se fueron la tacho cuando los fanáticos de Star Wars se enteraron de los rumores de una posible cancelación de Obi-Wan. Tras varias semanas de muchas especulaciones, Collider confirmó que no todo está perdido.

El mencionado portal estadounidense indicó que Obi-Wan fue suspendida indefinidamente. Esta inesperada decisión se dio a conocer en la reunión que protagonizó el equipo de rodaje en Pinewood Studios. ¡No puede ser!

VIDEO | Obi Wan en Star Wars

Star Wars: Obi-Wan y los motivos de su cancelación

De acuerdo a la prensa internacional, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm y productora de Obi-Wan, no estaría satisfecha con el guión de la serie y habría optado por reescribirlo. Se espera que la producción vuelva al trabajo en los próximos meses.

Por otro parte, The Hollywood Reporter reveló algunos detalles de la trama. "La historia de Kenobi circulará por terrenos similares a los de The Mandalorian, viendo al maestro Jedi protegiendo a un joven Luke y, tal vez, también a una joven Leia", señaló el medio.