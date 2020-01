Marvel Studios produciría serie de Invasión Secreta para Disney Plus

Marvel continúa produciendo series y películas para deleitar a sus fanáticos. Para el portal web Bleeding Cool, la empresa produciría dos series de televisión para Disney Plus.

El primero sería protagonizado por un personaje de las películas cuya identidad aún no se revela. Por otra parte, la otra serie sería sobre el cómic Invasión Secreta que fue publicado por Marvel en 2008 y creado por Brian Bendis y Leinil Francis Yu.

La trama de este cómic giraba en torno a los skrulls que llevaban décadas planeando una invasión a la Tierra. Como parte de ese plan habían logrado infiltrar a agentes dormidos en la comunidad de superhéroes.

Foto: Marvel

Como se recuerda, skrulls formarían parte de la trama de Capitana Marvel. Los fanáticos de Marvel han especulado sobre el rol que tendrán estos personajes en el futuro del universo cohesionado. Por eso, es que estas dos historias se relaciona sobretodo y cómo la historia de Invasión Secreta podría a la pantalla grande.

Es importante destacar que no hay nada confirmado, por eso debemos esperar la confirmación de Marvel. Mientras que los fanáticos especulan con las posibles hipótesis de la trama.

Además de Secret Invasion y la otra serie que aún no es revelada, Disney Plus nos presentará The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki y Hawkeye (confirmada el año pasado, pero está retrasada). Se vienen grandes novedades para los seguidores de Marvel.