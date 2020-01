Marvel: The Falcon and the Winter Soldier adelantaran su fecha de estreno

Series | Marvel apresura el lanzamiento de The Falcon and the Winter Soldier y estrenaría su primer capitulo en el mes de agosto través de Disney+. Además se incorporara al medio al elenco principal Noah Mills, así lo informó, el portal estadounidense, Deadline.

En una primera instancia la serie tenía programado su estreno para el otoño del 2020, sin embargo, Marvel decidió adelantar su incursión en la televisión y así dar inicio a esta nueva era donde el universo cinematográfico desarrollará historias de otros personajes conectados a las películas.

Aunque en el pasado han habido series relacionadas al Universo Marvel, la diferencia con The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki, es que están serán protagonizadas en la mayoría de los casos por los mismo actores y tendrán consecuencias directas con lo se verá en las próximas películas de la compañía.

The Falcon and the Winter Soldier, no será la única serie que se estrenará este año, pues WandaVision, que en un inicio estaba programada para salir a la luz en el 2021, verá la luz en el 2020 a través de la Plataforma de Disney +.

¿De que se tratará Wanda Visión?

Esta serie que tendrá de seis episodios se basará en la historia de Wanda Maximoff y Vision, vale recordar que este último murió en manos de Thanos en la última entrega de de Avengers: Infinity War, por lo que es intrigante saber como volverá ese personaje a la vida.