Arrow [EN VIVO] Conoce la hora, el canal y fecha del último episodio de la serie de DC Comics

DC Comics | Arrow ONLINE ha captado la atención de varios seguidores y tras ocho temporadas mañana llega a su final. Una noticia que entristece a los fanáticos, pero también los entusiasman al saber cómo acabará su serie favorita.

Hace días se reveló la sinopsis del último capítulo. Este consistirá en el regreso de Felicity y recordará todas las temporadas y aventuras de Arrow.

Aunque lo malo es que al final Oliver Queen morirá. Así nos reveló un tráiler que mostró a este personaje por última vez.

Sin embargo, hay una excelente noticia, pues según David Ramsey quien tiene el papel de Jhon Diggle en Arrow, el final de dicha serie la conexión de su querido personaje con los GreenLantern Corps. Una sospecha de los fans, peor que se ha venido mostrando en la serie desde hace años.

Como recordemos, la serie del canal The CW ha establecido conexiones entre Diggle y otro Green Lantern favorito de los fans, John Stewart, en especial desde el evento de crossover anterior “Elseworlds”.

La conexión entre ambos personajes comenzó a cobrar notoriedad cuando se reveló que el padrastro de John Diggle se llama Roy Stewart. Este tipo de insinuaciones ha sido parte del Arrowverse desde siempre.

John Diggle

Además, la aparición de Oa, el planeta de los llamados “Guardianes del Universo” y administradores de los Green Lantern Corps, al final de “Crisis en Tierras Infintas” reforzó la especulación de una buena noticia.

La emoción de Ramsey sobre esta nueva serie apunta a que todas las teorías sobre la conexión entre Diggle y Stewart eran correctas. “La gente está ansiosa por ver este universo, ver a este cuerpo militar entrar en acción, y yo estoy entre las personas que están tan emocionadas", explicó

Toda esta especulación saldrá a la luz este martes en el capítulo final de “Arrow” para descubrir exactamente a qué conexión se refería el actor con respecto a “Green Lantern”.

¿Qué es Arrow?

Arrow es una serie de televisión estadounidense producida por Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Andrew Kreisberg.La trama está basada en el personaje de DC, Comics Green Arrow, un superhéroe que fue creado por Mort Weisinger y George Papp. Se estrenó el 10 de octubre de 2012 en Estados Unidos en el canal de televisión The CW.

¿Qué canal transmitirá el último capítulo de Arrow?

The CW

SKY 1

HBO Max

¿A qué hora se transmitirá el último capítulo de Arrow?

Será transmitido a partir del 28 de enero por The CW a las 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Conoce a continuación el horario según tu país.

Perú: 10 p.m.

Colombia: 10 p.m.

Ecuador: 10 p.m.

Brasil: 12 a.m.

Bolivia: 11 p.m.

Chile: 12 a.m.

Argentina: 12 a.m.

México: 9 p.m

Estados Unidos: 8 p.m.

¿Cuáles son los personajes de Arrow?

Oliver Queen / Flecha Verde

Laurel Lance / Canario Negro (Tierra-1)

Tommy Merlyn

John Diggle / Espartano

Thea Queen / Speedy

Moira Queen

Quentin Lance

Felicity Smoak / Overwatch

Roy Harper / Arsenal

Slade Wilson / Deathstroke

Malcolm Merlyn / Arquero Oscuro

Curtis Holt / Mister Terrific

Adrian Chase / Prometheus

Laurel Lance / Sirena Negra / Canario Negra (Tierra-2)

Rene Ramirez / Wild Dog

Dinah Drake / Canario Negro

Ricardo Diaz / Dragon

Emiko Queen

Mia Smoak / Blackstar

William Clayton

Connor Hawke

Mar Novu / El Monitor