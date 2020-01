Arrow: Aparición de Linterna Verde en el final de la serie desata locura en los fanáticos [VIDEO]

Arrow, producción que inició el universo compartido más exitoso de DC Comics en la televisión, emitió el pasado martes su último capítulo. Lo resaltante de dicho capítulo fue que John Diggle (David Ramsey) consiguió el esperado anillo de Linterna Verde.

En la última escena de Arrow se pudo observar a John Diggle (David Ramsey), tras mudarse con su familia a Metrópolis, viendo un meteorito en el cielo que segundos después se estrelló en un sitio cercano.

Al momento que se acercó al lugar afectado, John Diggle descubrió una pequeña caja en medio de un cráter que se formó producto del impacto. En ese momento, Diggle abrió el contenedor y se apreció un fuerte resplandor verde que probablemente represente el simbólico anillo de Linterna Verde.

Si bien en el cierre de Arrow no se mencionó nada en específico sobre Linterna Verde, se espera que John Diggle aparezca interpretando al superhéroe Green Lantern en Superman & Lois, serie que se lanzará en The CW.

En tanto, se desconoce si Linterna Verde tendrá su propia serie algún día, pero, mientras eso se confirma, DC Comics está llevando a cabo una producción de Green Lantern que contará con una gran presupuesto. ¡A esperar!

Por otro lado, la aparición de Linterna Verde Arrow generó alboroto en Twitter. A continuación, revisa algunas reacciones de los fanáticos al ver a John Diggle como Green Lantern.

Diggle got the Green Lantern ring. Please one day give us a Green Lantern show #arrow #ArrowSeriesFinale #GreenLantern pic.twitter.com/Hpl4Za9PzE

Please please please give me a Diggle as Green Lantern series. ITS WHAT THE PEOPLE WANT. He could have a seat at the table😭 #TheFinalBow #Arrow pic.twitter.com/WvygRsNMwX