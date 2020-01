Fast and furious 9: Han Lue y su sorpresiva aparición en el tráiler de 'Rápidos y Furiosos' [VIDEO]

Rápidos y Furiosos sin duda alguna es una de las producciones que arrebatado con las ansias de los fanáticos al esperar el tan ansiado tráiler. Toretto y compañía impresionaron que su entrada triunfal para esta nueva entrega, sin embargo, uno de los queridos personajes reapareció en una de las escenas.

Han Lue, es uno de los personajes que aparece en The Fast and the Furious: Tokyo Drift , como el mentor de Sean Boswell. Lamentablemente, él muere en un accidente de coche al final de dicha película. Ahora, en el nuevo tráiler se puede observar como aparece en el minuto 2:17 de la cinta, sorprendiendo a muchos usuarios que no dudaron en reaccionar a través de las redes sociales.

¿Qué otros personajes reaparecieron en Rápidos y Furiosos 9?

Han Lue no fue el único que reapareció en el tráiler de Rápidos y Furiosos 9, ya que Sean Boswell (protagonista de FF3) también volvió a lucirse.

Rápidos y Furiosos 9

Fast & Furious 9 se estrenará en mayo del 2020. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Chris 'Ludacris' Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren y Charlize Theron son los principales rostros de la penúltima cinta de Rápidos y Furiosos.

¿De qué se trata Rápidos y Furiosos?

Rápidos y Furiosos es la mayor franquicia de Universal Pictures de toda la historia. La saga está compuesta por películas, videojuegos, personajes, bandas sonoras y juguetes de automóviles.