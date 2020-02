"Mi vecino totoro", película que será la sensación en Netflix [VIDEO]

"Mi vecino Totoro" es una película japonesa creada por Hayao Miyazaki en el año 1988. Fue el cuarto largometraje que realizó con el Studio Ghibli. Además, lo grandioso de esta historia, es que fue elegida por la revista británica Time Out como la mejor película de animación en la historia. Cabe recordar que la cinta se reestrenó el 30 de octubre de 2009.

Mi vecino Totoro | Sinopsis

La historia se basa en un retrato la vida cotidiana en Japón, en los años 50 aproximadamente. Tras esto, un profesor se traslada a un bosque junto a sus hijas, sin imaginar lo que estaría por ocurrir. Luego, sus retoños descubren unos pequeños "duendecilos de polvo". Lo curioso de esto, es que solo ellos pueden ver estos seres, ya que, son de corazón puro.

Ahora, tras la llegada a la plataforma de Streaming Netflix, ha sido una completa sensación para los internautas, ya que siguen no solamente esta película, sino, las diversas entregas que ha fabricado los Studios Ghibli.

No obstante, Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli afirmó:"Hoy en día se puede llegar al público de muchas formas grandiosas. Escuchamos a nuestros fans y tomamos la decisión definitiva de que el catálogo de películas llegue al streaming".

"Mi vecino totoro" | Personajes

Totoro

Satsuki Kusakabe

Mei Kusakabe

Kanta Ōgaki

Nanny

Tatsuo Kusakabe

Abuela de Kanta

Madre de Kanta

Yasuko Kusakabe

Gatobús

Labrador

Mujer del tractor

Hombre del tractor

Profesora

¿Quién es Mei Kusakabe?

Esta personaje de tan solo 4 años, tiene un rol muy importante en la cinta japonesa, ya que, gracias a ella descubrieron a Totoro.

Netflix 2020: estos son los estrenos de películas para febrero

- La La Land -1 de febrero

- Mi vecino Totoro- 1 de febrero

- Porco Rosso- 1 de febrero

- Kiki: Entregas a domicilio- 1 de febrero

- The Kids Are Right- 1 de febrero

- Recuerdos del ayer- 1 de febrero

- Puedo escuchar el mar- 1 de febrero

- El castillo en el cielo- 1 de febrero

- Cuentos de Terramar- 1 de febrero

- Flashdance- 1 de febrero

- Horizonte profundo- 1 de febrero

- Fallen- 1 de febrero

- Sordo- 3 de febrero

- A todos los chicos, PD: todavía te quiero- 12 de febrero

- Pokémon: Mewtwo contraataca: Evolución- 27 de febrero