Train to Busan 2 Península: Entérate sobre la fecha de estreno, sinopsis y personajes.

Trai To Busan es una de las películas surcoreanas más vistas en Asia. El debut de la primera esta cinta dirigida por Yeon Sang-ho fue en 2016 y rompió records en taquillas.

Cuatro años después, los fans de los zombies están contentos, pues el se confirmó un primer adelanto de la segunda secuela que se estrenaría en agosto en Corea del Sur y llegaría en octubre doblada para cines latinoamericanos.

Train To Busan cuenta las peripecias de un padre y su hija en una de las ciudades más grandes de Corea del Sur para evitar ser infectados por una epidemia que convirtie en zombie a cada persona que lo contraiga.

Hace poco se reveló el primer póster oficial de Train to Busan 2 en la cual se muestra una ciudad en ruinas que estará infectada por un virus y habitada por zombies.

¿De qué tratará 'Train To Busan 2 Península'?

La segunda entrega se llamará 'Península' y la trama transcurre cuatro años después del caos. NEW, la compañía de producción detrás de la película, señaló que esta nueva secuela volverá a describir la consecuencias del virus zombie que se vio en la película original.

¿Cuál es la fecha de estreno de Train to Busan 2?

La fecha de estrena está prevista para agosto del 2020

¿Cuáles son los personajes de Train to Busan?

Mencionaremos los personajes de la primera secuela, pues aún no se ha detallado los de la segund aparte.

Kang Dong Won como Jung Suk

Lee Jung Hyun como Min Jung

Lee Raeas Joon Yi

Kwon Hae Hyo como Kim Noh In



¿Quién es Gong Yoo?

Es un actor surcoreano. Su primera película de 2016 fue el melodrama A Man and a Woman junto a la actriz Jeon Do-yeon.​ Posteriormente protagonizó la exitosa película de zombies Train to Busan,​ la cual sobrepaso las 11 millones de entradas en cines de Corea del Sur.​ También se unió al elenco de otro éxito en taquilla The Age of Shadows,​ que sobrepaso los 6 millones de entradas en dos semanas.

​