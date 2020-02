BAFTA 2020: Director de Retablo y Joaquin Phoenix son captados en emblemático momento

Los premios BAFTA 2020 se realizaron ayer y hubo presencia peruana. El director nacional, Alvaro Delgado Aparicio, quien también tiene nacionalidad británica fue nominado en la categoría mejor debut británico por Retablo.

Un momento icónico protagonizó Delgado en el paso de la gala cuando entabló una conversación con el protagonista del Joker, Jhoaquín Phoenix. La página de Facebook de la cinta compartió la foto que generó miles de buenas impresiones en los usuarios.

Además, el director confesó a los peridistas que fue un milagro se nominado a los BAFTA por su primera película. “Es un arte que se hace en los Andes en Perú y la película trata de una papá que está preparando a su hijo para que sea retablista”, explicó el cineasta mientras mostraba el pequeño retablo.

“En Perú hay tantos tesoros, que hay que contarlos, hay que llevarlos al mundo para que la gente pueda saber de ellos”, agregó Delgado.

¿Cuáles fueron los ganadores de los BAFTA 2020?

A continuación te dejamos los ganadores de los premios BAFTA 2020.

Mejor película

"1917" - Sam Mendes

Mejor película en lengua no inglesa

"Parasite" - Bong Joon-ho

Mejor debut de una película de un guionista, director o productor inglés

"Bait" - Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite

Mejor director

Sam Mendes ("1917")

Mejor actriz

Renée Zellweger ("Judy")

Mejor actor

Joaquin Phoenix ("Joker")

Mejor actriz de reparto

Laura Dern ("Marriage Story")

Mejor actor de reparto

Brad Pitt ("Once upon a time... in Hollywood")

Mejor película británica

"1917" - Sam Mendes

Mejor guion original

"Parasite" - Han Jin Won, Bong Joon-ho

Mejor guion original adaptado

"Jojo Rabbit" - Taika Waititi

Mejor documental

"For Sama" - Waad al-Kateab, Edward Watts

Mejor película de animación

"Klaus" - Sergio Pablos