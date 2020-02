Bojack Horseman recibe puntuación perfecta en su penúltimo episodio [FOTO]

Netflix sorprendió a muchos internautas con la lamentable última temporada de "Bojack Horseman", luego de que se estrenara el pasado mes de enero de 2020, sus aficionados quedaron encantados con el penúltimo capítulo.

"A medio camino", nombre del episodio, obtuvo puntaje perfecto. 10 estrellas de 10 a través del portal IMDb. Los usuarios botaron y posicionó la entrega número 15 junto a series de Breaking Bad o Attack on Titan, llegando a tener cerca de 3 mil votos.

Para aquellos que aún no ha visto la última temporada, te recomendamos que no sigas leyendo la nota, porque a continuación se dará un breve resumen de lo que sucedió en dicho episodio que es la sensación en todo el mundo, para aquellos que han disfrutado la serie desde 2014.

ALERTA DE SPOILER

Para este episodio, Bojack se reune con los seres que vio morir y que lastimosamente tuvo un impacto profundo en su vida. En su sueño, se reencuentra con Beatrice, Herb Kazzaz, Sarah Lynn, Zach Braff, CrackerJack y Corduroy, y Secretariat.

Para todos, han manifestado que este es el verdadero final que debería tener la historia, ya que el solitario caballo reflexiona junto a otros personajes antes de su morir.

