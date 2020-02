'Aves de Presa', 'Parásitos' y 'Locos de Amor': Conoce la Cartelera de [HOY] y los próximos estrenos

La cartelera de Cineplanet, Cinemark y UVK con grandes estrenos. Chequea los horarios de las películas y elige la ubicación de tu cine preferido para que llegues sin problemas a la película. A continuación, la cartelera de las principales cadenas de cines para HOY jueves 6 de febrero donde destacan Aves de Presa, La Foquita: El 10 de la calle, Parásito y 1917. Además, de próximos estrenos como La maldición renace y Locos de amor 3.

Cartelera Cineplanet: Estrenos

Aves de Presa

En "Aves de Presa y la fantástica emancipación de una Harley Quinn" de Warner Bros. Pictures, Margot Robbie ("Yo, Tonya") regresa como Harley Quinn junto a Mary Elizabeth Winstead ("Avenida Cloverfield 10", "Fargo" de TV) como Cazadora; Jurnee Smollett-Bell ("True Blood" de HBO) como Black Canary; Rosie Pérez ("Fearless", "Pitch Perfect 2") como Renee Montoya; Chris Messina ("Argo", "Sharp Objects" de TV) como Victor Zsasz; y Ewan McGregor (próximas películas de "Doctor Sleep", "Trainspotting") como Roman Sionis.

Judy

Durante el invierno de 1968, treinta años después del estreno de 'El mago de Oz', la leyenda Judy Garland llega a Londres para dar una serie de conciertos. Las entradas se agotan en cuestión de días a pesar de haber visto su voz y su fuerza mermadas. Mientras Judy se prepara para subir al escenario vuelven a ella los fantasmas que la atormentaron durante su juventud en Hollywood. A sus 47 años, se enfrenta en este viaje a las inseguridades que la acompañaron desde su debut, pero esta vez vislumbra una meta firme: regresar a casa con su familia para encontrar el equilibrio.

Parásitos

Tanto Gi Taek (Song Kang-ho) como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo-sik), empieza a dar clases particulares en casa de Park (Lee Seon-gyun), las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles.

Un buen día en el vecindario

Tom Hanks retrata al señor Rogers Un buen día en el vecindario, una historia en la cual la bondad triunfa sobre el cinismo, y está basada en la historia de una amistad de la vida real entre Fred Rogers y el periodista Tom Junod. Tom es un escritor de revista hastiado (Matthew Rhys, ganador del Emmy) que tiene el encargo de entrevistar a Fred Rogers, quien lo ayudará a superar su escepticismo, y le enseñará sobre la bondad, el amor y el perdón. Después de todo, Fred Rogers es el vecino más querido de Estados Unidos.

Volando Juntos

Christian es un científico especializado en los gansos salvajes y sus procesos de migración. Su hijo, un adolescente obnubilado por los videojuegos, no quiere pasar unas vacaciones con su padre, en plena naturaleza. Sin embargo, padre e hijo se unirán en una aventura increíble: salvar a una especie en peligro de extinción con la ayuda de un ultraligero. Emprenden juntos un viaje fascinante por los cielos de Europa. Basada en una historia real.

1917

En el apogeo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay de Capitan Fantástico) y Blake (Dean-Charles Chapman de Game of Thrones) tienen una misión aparentemente imposible. En una carrera contra el tiempo, deberán cruzar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un ataque mortal contra cientos de soldados, incluyendo al hermano de Blake entre ellos.

Bad Boys 3: Para Siempre

Los chicos malos Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) se vuelven a juntar para una nueva aventura en la muy anticipada Bad Boys para siempre.

Dolittle

Robert Downey Jr. da vida a uno de los personajes más perdurables de la literatura en una vívida reinvención del clásico cuento del hombre que podía hablar con los animales: Dolittle. Después de perder a su esposa siete años antes, el excéntrico Dr. John Dolittle (Downey), famoso médico y veterinario de la Inglaterra de la Reina Victoria, se refugia detrás de los altos muros de Dolittle Manor con su colección de animales exóticos como única compañía. Pero cuando la joven reina (Jessie Buckley, Wild Rose) enferma gravemente, un renuente Dolittle se ve obligado a embarcarse en una aventura épica a una isla mítica en busca de una cura, recuperando su ingenio y coraje mientras encuentra viejos adversarios y descubre criaturas maravillosas. En su búsqueda, el doctor es acompañado por un joven aprendiz (Harry Collett de Dunkirk) y un grupo de ruidosos amigos animales, incluido un gorila ansioso (ganador de Oscar® Rami Malek), un pato entusiasta pero con cerebro de pájaro (ganadora del Oscar® Octavia Spencer), un dúo de un avestruz cínico (Kumail Nanjiani de The Big Sick's) y un oso polar optimista (John Cena de Bumblebee) y un loro testarudo (ganadora del Oscar® Emma Thompson), quien es el asesor más confiable de Dolittle.

El Escándalo

Deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y de cómo un grupo de explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de él: Roger Ailes. A partir de esto, nació el movimiento #MeToo.

Espías a escondidas

El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. Lance es tranquilo, afable y caballeroso. Walter no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo compensa con ingenio e inventiva, con los que crea increíbles artilugios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en el otro de una manera completamente nueva. Y si esta extraña pareja no puede aprender a trabajar en equipo, todo el mundo estará en peligro.

Jojo Rabbit

Jojo "Rabbit" Betzler (Roman Griffin Davis) es un joven y solitario niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre Rosie (Scarlett Johansson) esconde en su ático a un niña judía (Thomasin McKenzie). Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, un niño un poco idiota, Jojo deberá enfrentarse a su ciego nacionalismo.

Jugando con Fuego

Nada puede preparar a estos bomberos de élite para su más grande reto: cuidar niños.

Jumanji: Next level

En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

La Foquita: El 10 de la calle

La Foquita: El 10 de la calle cuenta la inspiradora historia de Jefferson Farfán, un niño de un barrio humilde de Lima, que a pesar de las adversidades a lo largo de su vida nunca se dio por vencido, sacando a su familia adelante y logrando llevar a su amado Perú a jugar un mundial de fútbol luego de 36 años.

La Hora de tu Muerte

Una joven enfermera descarga accidentalmente la aplicación “countdown” la cual predice con exactitud la fecha y hora de la muerte de los usuarios. Ella tratará desesperadamente de burlar al destino antes de que su cuenta regresiva llegue a cero en los próximos dos días.

Los Rostros del Diablo

Una familia se muda a su nuevo hogar. Allí sufren el acecho de un espíritu maligno que puede ocupar el cuerpo de los distintos integrantes. Tendrán que recurrir a un tío sacerdote especialista en exorcismos, quien acaba de atravesar un traumático fracaso.

Mujercitas

Basada en la novela clásica y en los escritos de Louisa May Alcott. La historia se desarrolla a medida que el alter ego de la autora, Jo March, reflexiona una y otra vez sobre su vida ficticia. Según la interpretación de Greta Gerwig, la amada historia de las hermanas March, cuatro chicas determinadas a vivir la vida en sus propios términos, es atemporal y oportuna. En los papeles de Jo, Meg, Amy y Beth March, actúan Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, con Timothée Chalamet como el vecino Laurie, Laura Dern como Marmee y Meryl Streep como la tía March.

Sí, Mi Amor la película

El exitoso show de stand up comedy que luego se convirtió en serie web, llega esta vez al cine para contarnos de manera divertida las diversas situaciones que se dan en una relación amorosa.

Una guerra brillante

Thomas Edison y George Westinghouse, gigantes de la electricidad, compiten para crear un sistema sustentable y poder comercializarlo a Estados Unidos.

Cartelera Cineplanet: Próximos Estrenos

La Maldición Renace

El productor Sam Raimi nos trae una nueva versión retorcida del clásico de terror. Dirigida por Nicolas Pesce, LA MALDICIÓN RENACE está protagonizada por Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, con Lin Shaye y Jacki Weaver. Con un guion de Nicolas Pesce y una historia de Nicolas Pesce y Jeff Buhler, THE GRUDGE se basa en la película "Ju-On: The Grudge" escrita y dirigida por Takashi Shimizu. La producción de THE GRUDGE está a cargo de Sam Raimi, Rob Tapert y Taka Ichise. La producción ejecutiva es de Nathan Kahane, Erin Westerman, Brady Fujikawa, Andrew Pfeffer, Roy Lee, Doug Davison, John Powers Middleton y Schuyler Weiss.

Locos de Amor 3

Tercera parte de la comedia musical más taquillera del cine peruano. Esta es la historia de 3 mejores amigas al borde de los 50, que tienen algo en común: sufren por amor. Sarah acaba de hacer realidad uno de sus sueños: casarse; pero el día de su boda descubre que su esposo le es infiel. Marta enfrenta un proceso de divorcio, y Doris lidia con su rutinaria vida de casada. ¿Podrán estas tres mujeres conseguir la madurez que necesitan para solucionar sus conflictos amorosos?

Los Rodríguez y el más allá

Los Rodríguez son una familia como otra cualquiera, o al menos eso creían. Todo cambiará para ellos cuando descubran que el difunto abuelo era, en realidad, de otro planeta. Su nieto, Nicolás, abre en el trastero de la casa familiar una puerta cósmica por donde acceder al “más allá”. Y a partir de ahí, el caos se apoderará de esta familia, que deberá aprender a controlar los superpoderes que ha recibido.