Oscar 2020: 1917 y las películas que lideran los votos para llevarse una estatuilla

Los premios Oscar 2020 está a la vuelta de la esquina y se comienzan a dar predicciones para las películas y actores que son las favoritas para ganar.

Por eso, la página especializada Gol Derby, reveló que que '1917' se perfila como potencial ganadora para llevarse la estatuilla dorada como mejor película. Derrotando así a 'Parásito' y 'Joker'.

Recordemos que la cinta asiática que también está nominada a la categoría de 'Mejor Película Extranjera'.

Por su parte, para el mismo portal, el favorito de llevarse el premio a 'Mejor Actor' es Joaquín Phoenix por 'Joker'

¿Cuáles son las nominadas a mejor película?

-1917

-Parasite

-Once Upon a Time in Hollywood

-The Irishman

-Jojo Rabbit

-Joker

-Marriage Story

-Little Women

-Ford v Ferrari

Oscar 2020 Nominaciones: ¿A qué hora y por dónde ver?

Los nominados a los Oscar 2020 EN VIVO se transmitirá ONLINE desde la cuentas oficial de Facebook de la Academia. Además, TNT también proyectará la gala en su canal de Youtube.

Oscar 2020 Nominaciones: ¿A qué hora y por dónde ver?

- Perú: 8:18 a.m

- México: 8:18 a.m.

- Colombia: 8:18 a.m.

- Ecuador: 8:18 a.m.

- Venezuela: 9:18 a.m.

- Chile: 10:18 a.m.

- Argentina: 10:18 a.m.

- España: 2:18 p.m.

- Estados Unidos (Pacífico): 5:15 a.m.

- Estados Unidos (Este): 8:18 a.m.

¿Cuándo serán los Oscar 2020?

Oscar 2020 EN VIVO se desarrollará el próximo domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. La esperada gala no contará - por segundo año consecutivo - con un maestro de ceremonia.

¿Por qué lo llaman Oscar?

Oscar 2020 EN VIVO | De acuerdo a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los orígenes del nombre son inciertos, pero "una historia popular ha sido que una bibliotecaria de la Academia y eventual directora ejecutiva, Margaret Herrick, pensó que se parecía a su tío Oscar y lo dijo; y eso el personal de la Academia comenzó a referirse a él como Oscar ".