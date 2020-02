Oscar 2020: Elton John y los cantantes confirmados para la gala de este domingo

La esperada gala de los Oscar 2020 se realizará este domingo 9 de febrero desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La transmisión del evento estará a cargo de Latina Televisión (señal abierta).

De esta manera, las diferentes categorías para esta noche de premiación y glamour ya se conocen, así como también a quienes se perfilan como favoritos para llevarse -por lo menos- una estatuilla de la Academia.

Un show aparte será el que brinden los artistas invitados a esta magna gala, pues serán ellos quienes tendrán la responsabilidad de poner la cuota de diversión. Es así como hoy te contaremos qué artistas internacionales se harán presente en la mencionada noche.

Elton John cantará ‘Love me again’, de la película ‘Rocketman’, por su parte, Randy Newman hará lo propio con ‘I can’t let you throw yourself away’, de ‘Toy Story 4’. Chrissy Metz entonará ‘I’m standing with you’, de ‘Breakthrough’; Cynthia Erivor, ‘Stand up’, de ‘Harriet’; e Idina Menzel y AURORA, ‘Into the unknown’, de la película ‘Frozen 2’.

Es importante señalar que Elton John se encuentra nominado a un Premio Oscar gracias a la composición que hizo para su película autobiográfica 'Rocketman'.

¿Cuáles son las nominadas a mejor película?

-1917

-Parasite

-Once Upon a Time in Hollywood

-The Irishman

-Jojo Rabbit

-Joker

-Marriage Story

-Little Women

-Ford v Ferrari

Oscar 2020 Nominaciones: ¿A qué hora y por dónde ver?

Los nominados a los Oscar 2020 EN VIVO se transmitirá ONLINE desde la cuentas oficial de Facebook de la Academia. Además, TNT también proyectará la gala en su canal de Youtube.

Oscar 2020 Nominaciones: ¿A qué hora y por dónde ver?

- Perú: 8:18 a.m

- México: 8:18 a.m.

- Colombia: 8:18 a.m.

- Ecuador: 8:18 a.m.

- Venezuela: 9:18 a.m.

- Chile: 10:18 a.m.

- Argentina: 10:18 a.m.

- España: 2:18 p.m.

- Estados Unidos (Pacífico): 5:15 a.m.

- Estados Unidos (Este): 8:18 a.m.

¿Cuándo serán los Oscar 2020?

Oscar 2020 EN VIVO se desarrollará el próximo domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. La esperada gala no contará - por segundo año consecutivo - con un maestro de ceremonia.

¿Por qué lo llaman Oscar?

Oscar 2020 EN VIVO | De acuerdo a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los orígenes del nombre son inciertos, pero "una historia popular ha sido que una bibliotecaria de la Academia y eventual directora ejecutiva, Margaret Herrick, pensó que se parecía a su tío Oscar y lo dijo; y eso el personal de la Academia comenzó a referirse a él como Oscar ".