Oscar 2020: películas nominadas son filtradas en paginas para adultos [FOTO]

Los Oscar 2020 están a la vuelta de la esquina. A tan solo horas de comenzar la tan nombrada gala vista por todos, un usuario encontró la manera más inesperada para poder las películas nominadas totalmente gratis.

Recordemos que la ceremonia se llevará acabo este domingo 9 de febrero en Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Tras esto, en Twitter se viralizó una imagen que compartió un usuario en su cuenta personal, en donde tenía acceso de poder ver absolutamente todas las películas nominadas al Oscar 2020, a través de una pagina para adultos.

Las reacciones de los internautas fueron inmeditamente rápidas, puesto que, no creían que esto era real. Ante el desconcierto, uno de los cientos de usuarios verificó si se tratada de una broma. Todo fue real.

Ya sabían que todas las nominadas al Oscar las pueden encontrar en xvideos?? pic.twitter.com/Tr1ZmIdMFH — Atreides (@ArathGzz) January 24, 2020

¿Cuáles son las nominadas a mejor película?

-1917

-Parasite

-Once Upon a Time in Hollywood

-The Irishman

-Jojo Rabbit

-Joker

-Marriage Story

-Little Women

-Ford v Ferrari

¿Cuándo serán los Oscar 2020?

Oscar 2020 EN VIVO se desarrollará el próximo domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. La esperada gala no contará - por segundo año consecutivo - con un maestro de ceremonia.