Oscar 2020 EN VIVO: hora, fecha y canal para ver la premiación a lo mejor del cine

TNT EN VIVO | La edición número 92 de los Oscar 2020 premiará a las mejores producciones que hayan tenido durante el 2019. Entre tantas cintas cinematográficas destaca "Joker", "The Irishman", "Marriage Story" y las sorpresivas entregas como "1917" y "Jojo Rabbit"

La gran gala se dará este 9 de febrero en los interiores de Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Además, la Academia tendrá muchas sorpresas para el público televidente que espera con ansias ver a las máximas estrellas levantar la tan preciada estatuilla.

A continuación, te brindamos todos los pormenores que se avecinan para la ceremonia más importante en el cine.

Horarios para ver los Oscar 2020

Estados Unidos (hora del este): 5 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Canal para ver los Oscar 2020

La señal que se encargará de transmitir la gala más importante del año sera TNT (Latinoamérica). TNT, 102, por Movistar y por Claro estará disponible en el canal 22. Mientras tanto en Direc TV, podrás disfrutarlo en el canal 502.

Estados Unidos (hora del este): 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del lunes 10

¿Quién serán los presentadores de los Oscar 2020?

La academía asignó a grandes artistas que tendrá la responsabilidad de conducir la tan célebre gala. Salma Hayek, Brie Larson, Ray Romano, Diane Keaton, Utkarsh Ambudkar, Spike Lee y Rebel Wilson son los principales antagonistas que dirigiran tal evento.

Además de ello, habrán rostros conocidos como: Keanu Reeves, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.

¿Qué sorpresa tendrá los Oscar 2020?

La novedad que ha remecido el mundo artístico ha sido la presentación que tendrá Billie Eilish en los Oscar 2020. Ganadora de cuatro premios Grammy 2020 cantará en la gala para millones de personas que apreciarán este magnífico evento. Además, Janelle Monáe será uno de los rostros que cantará en el escenario.

Finalmente, te mostraremos la larga lista de nominados que tiene los Oscar 2020. ¿ "JoJo Rabbit" podrá dar el batacazo en la gala?

Mejor película

Ford v Ferrari

The Irishman("El irlandés")

"1917"

Marriage Story ("Historia de un matrimonio")

Jojo Rabbit

Little Women ("Mujercitas")

Once Upon A Time In... Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood")

Joker

Parasite ("Parásitos")

"1917", la historia en la que se inspiró la película ganadora del Globo de Oro al mejor drama

Mejor dirección

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon A Time In... Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, "1917"

Todd Phillips, Joker

Mejor actor

Antonio Banderas, "Dolor y gloria"

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes ("Los dos papas")

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In... Hollywood

Mejor actriz

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell ("El escándalo")

Renée Zellweger, "Judy"

Marriage Story: ¿hay realmente buenos y malos en la exitosa película de Netflix?

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time... In Hollywood

Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood ("Un buen día en el vecindario" o "Un amigo extraordinario")

Al Pacino, The Irishman

Anthony Hopkins, The Two Popes

Joe Pesci, The Irishman

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Mejor guion original

Parasite

Marriage Story

Once Upon A Time In... Hollywood

Knives Out

"1917"

Mejor guion adaptado

Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Mejor edición

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Mejor película internacional

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Les Misérables (Francia)

"Dolor y gloria" (España)

Parasite (Corea del Sur)

Mejor película de animación

How to Train Your Dragon: The Hidden World ("Cómo entrenar a tu dragón III")

Missing Link ("Sr. Link")

Toy Story 4

I Lost My Body

Klaus

Mejor documental

American Factory

The Edge ofDemocracy

For Sama

Honeyland

The Cave

Mejor corto documental

In The Absence

Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Mejor diseño de producción

The Irishman

Jojo Rabbit

"1917"

Once Upon a Time in... Hollywood

Parasite

Mejor canción original

"(I'm Gonna) Love Me Again", Rocketman

"Stand Up", "Harriet"

"Into the Unknown", Frozen II

"I Can't Let You Throw Yourself Away", Toy Story 4

"I'm Standing With You", Breakthrough

Mejores efectos especiales

Avengers: The Endgame

The Irishman

The Lion King ("El rey león")

"1917"

Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejor maquillaje y peinado

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil("Maléfica: dueña del mal")

"1917"

Mejor cinematografía

The Irishman

Joker

The Lighthouse ("El faro")

"1917"

Once Upon a Time... In Hollywood

Mejor corto de acción

Brotherhood

Nefta Football Club

The neighbors' window

Saria

A Sister

Mejor corto animado

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor vestuario

Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon A Time In... Hollywood

Mejor banda sonora

Joker

Little Women

Marriage Story

"1917"

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Mejor edición de sonido

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In... Hollywood

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In... Hollywood