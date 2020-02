Directores de Retablo y Parasite posan en icónico momento [FOTO]

La película peruana ‘Retablo’ fue nominada a ‘Mejor Película Extranjera’, junto a Parasite, Invisible Life, Les Miserables, Parasite, Portrait of a Lady on Fire y The Souvenir en Los Independent Spirit Awards 2020.

El director peruano Alvaro Delgado Aparicio aprovechó la ocasión para llevar y mostar un pequeño retablo que representa en su película. Una grata impresión se llevó cuando se encontró con el director de Parasite, Bong Joon-ho.

El cineasta nacional no dudó en regalarle una pequeña pieza ayacuchana al artista coreano e inmortalizó el icónico momento en una fotografía.

La imagen fue compartida en el Facebook oficial de la película con la leyenda: “Nuestro director Alvaro Delgado Aparicio y nuestra productora Enid Pinky Campos juntos con Bong Joon-ho, el director de Parasite también nominado a la Mejor Pelicula Internacional presentes en los Film Independent Spirits Awards. Vamos Retablo!”.

Recordemos que hace una semana se hizo viral una foto donde aparece Delgado Aparicio y Joaquín Phoenix, protagonista del Joker, conversando.

Parasite se perfila la favorita para ganar en la categoría 'Mejor Película Extranjera' en los Oscar 2020. También está nominada a 'Mejor Película'