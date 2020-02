Oscar 2020: Antonio Banderas confiesa que "es prácticamente imposible batir al Joker" [VIDEO]

Oscar 2020 | Solo quedan algunas horas para conocer a los ganadores en cada categoría de los premio de la Academia. Para 'Mejor actor', Joaquín Phoenix se perfila como ganador por el papel de "Joker". Aunque, muchos seguidores de Antonio Banderas creen que el actor español dará la sopresa y gane la estatuilla dorada.

Sin embargo, el protagonista de "Dolor y Gloria" , no cree que gane esta noche, pues dejó entrever que Joaquín Phoenix es el favorito y será quien obtenga el premio.

Durante una reciente entrevista con El Mundo, Banderas señaló: “Ya no me tiembla nada. Los que tienen que estar temblando son los favoritos (...) De hecho, creo que ya tienen el premio (...) Es prácticamente imposible batir al Joker”.

Por su parte, también agradeció por la nomiación a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.

Además, reveló que ya no siente la necesidad de demostrar más en cuanto a su actuación. “No me siento con la necesidad de demostrar cosas. Este año para eso ha sido increíble, y tengo en mi casa un montón de chatarra nueva que lo demuestra”, explicó.



Los otros nominados a 'Mejor Actor' son: Adam Driver por "Marriage Story", Jonathan Pryce por "The Two Popes" ("Los dos papas") y Leonardo DiCaprio por "Once Upon A Time In... Hollywood".

¿Qué canal transmiten los Premios Oscar 2020?

La señal que se encargará de transmitir la gala más importante del año sera TNT (Latinoamérica). TNT, 102, por Movistar y por Claro estará disponible en el canal 22. Mientras tanto en Direc TV, podrás disfrutarlo en el canal 502.

Estados Unidos (hora del este): 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del lunes 10