Oscar 2020: Brad Pitt venció a leyendas del cine y ganó a Mejor Actor de Reparto [VIDEO]

Óscar 2020 | Comenzaron los premios de la Academia y la primera categoría fue 'Mejor Actor de Reparto', en la cual Brad Pitt se llevó el galardón por la película Once Upon a Time in Hollywood. El público estalló en el Dolby Theatre de Los Ángeles por el resultado.

Brad Pitt se impuso en una terna con rivales experimentados en la industria cinematográfica. Así, alcanzó la primera celebración en los Oscar 2020 en su carrera.

En su discurso, Brad Pitt dedicó algunas palabras al director de la cinta, Quentin Tarantino. "La industria del cine no sería buena sin Quentin Tarantino. Es original y único. Él saca lo mejor de uno", señaló.

Además, Pitt también se refirió al juicio político que se le sigue al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Me dijeron que solo tenía 45 segundos acá arriba, que es más que lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana (...) Si Quentin (Tarantino) hace una película sobre eso, al final los adultos harían lo correcto”, agregó en los Oscar 2020.

El triunfo de Brad Pitt en los Oscar 2020

La victoria del actor estadounidense sorprendió, pues venció al experimentado Al Pacino, quien era el favorito.

La terna para Mejor Actor de Reparto - Oscar 2020