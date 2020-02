Oscar 2020: Parasite se adueña de una estatuilla dorada por Mejor Guión Original [VIDEO]

Óscar 2020 | En la previa, se vaticinaba que Parasite sería sorpresa en varias categorías. En estos momentos, acaba de ganar en la categoría Mejor Guión Original.

Con la obtención de una estatuilla, Parasite aún está nominada a 5 premios más. Es favorita en 'Mejor Película Extranjera'.

Su director Bong Joon-ho señaló: "Es el primer Óscar para Corea del Sur y nos sentimos muy orgullosos"

Además agradeció a su esposa por ser una fuente de inspiración y también dedicó un palabras a las actores, él señaló: "Sin ellos, esta película no se hubiera producido".

Parasite venció a "1917", "Historia de un matrimonio", "Puñales por la espalda" y "Once Upon a Time in Hollywood"

¿De qué trata Parasite?

La cinta, que también ganó la Palma de Oro en el festival de Cannes 2019, cuenta la historia a una familia que no tiene mucho dinero para sobrevivir. Sin embargo, encuentran una oportunidad de salir de la pobreza al conocer a un empleado de la familia Park.